ParallelitĂ€t der Ereignisse. Den Pick-up haben viele erfunden. In Amerika, in Asien und in Europa – ĂŒberall gibt es schon frĂŒhe Beispiele von kleinen Automobilen mit Ladepritsche. Heute sind Pick-ups in vielen Regionen der Welt nicht nur Nutzfahrzeuge, sondern oft auch Kultobjekte – eine Entwicklung, an der auch Mitsubishi Motors entscheidend mitgearbeitet hat.