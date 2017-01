Die nächsten 100 Ideen

Die nÀchsten 100 Ideen

Zum 100-jĂ€hrigen JubilĂ€um denkt die BMW Group weit voraus: „THE NEXT 100 – Ideen, Meinungen, Visionen zur Welt von morgen“ ist eine spannende Reise in die Zukunft. Sich vorzustellen, wie wir in Zukunft leben und uns fortbewegen werden, ist eine ebenso herausfordernde wie interessante Aufgabe: Wie verĂ€ndern sich Gesellschaft, Wirtschaft, Lebensbedingungen und damit unsere MobilitĂ€t? Welche Möglichkeiten eröffnen uns neue Technologien? Was bedeuten Digitalisierung und Vernetzung fĂŒr unsere automobilen BedĂŒrfnisse?

In dem Buch „THE NEXT 100“, das zum 100. Geburtstag der BMW Group erscheint, beruft sich das Unternehmen nicht ausschließlich auf eigene Planungen und Szenarien, vielmehr wurden Experten verschiedenster Gesellschaftsbereiche – Wissenschaftler, Ingenieure, Unternehmer, Journalisten oder KĂŒnstler – dazu eingeladen, sich mit Persönlichkeiten der BMW Group zu „GesprĂ€chen ĂŒber das Morgen“ zu treffen und ĂŒber die großen Themen der Gegenwart und der Zukunft zu diskutieren. Die Publikation nimmt aber auch die Geschichte des Unternehmens auf, die durchweg von einem Blick nach vorn geprĂ€gt ist. Dieser visionĂ€re Fokus zeigt sich auch in den spektakulĂ€ren VISION NEXT 100 Studien von BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad. Das Buch gibt spannende Einblicke in die grundlegenden Gedanken hinter den Fahrzeugen und zeigt ausfĂŒhrlich ihre Entstehung.

Adriano Sack ist Chefredakteur der Publikation „THE NEXT 100“ und war von 2013 bis 2015 in gleicher Funktion verantwortlich fĂŒr das BMW Magazin. Der Journalist und Buchautor hat u. a. fĂŒr „Vanity Fair“, den „Spiegel“ und „Architectural Digest“ geschrieben. Seit Oktober 2015 leitet er das Stilressort der „Welt am Sonntag“. Er hat 2003 den Ernst-Robert-Curtius Förderpreis fĂŒr Essayistik erhalten, und sein Digital-to-print-Projekt ilikemystyle wurde 2011 mit dem LeadAward als Newcomer des Jahres ausgezeichnet.