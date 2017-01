Ferraris Show bei der Retromobile

Probieren Sie es aus: sagen Sie den Namen „Ferrari“ vor egal welchem Menschen. Gesichter werden leuchten. Augen werden funkeln und funkeln und manch einer wird sogar sogar hysterisch. Ferrari ist jetzt die einflussreichste Marke der Welt – vor Apple – und herrschend in der Welt der Automobilhersteller. Die meisten Ferrari-Modelle erzielen extrem hohe Preise bei Auktionen.

Die Ferrari-Legende kann ihre Wurzeln bis in die erste HĂ€lfte des 20. Jahrhunderts zurĂŒckverfolgen. Vor der Marke Ferrari stand der Mensch Ferrari. Eine Geschichte wie aus einem Roman: ein Mann, der praktisch mit Autos verheiratet war – so sehr, dass er sein ganzes Leben damit verbracht hat, mit ihnen zu arbeiten.

Enzo Ferrari hat sich nicht damit zufrieden gegeben, erfolgreicher Rennfahrer mit zahlreichen Titeln zu seinem Namen, darunter der zweite Platz im Langstreckenrennen von Targa Florio im Jahre 1920 und zahlreichen weiteren Siege – von Savio bis Pescara – zu sein. Er bewĂ€hrte sich auch als Manager. Seine roten Autos schmĂŒckten sich mit einem aufbĂ€umenden Pferd vor einem goldenen Hintergrund – die Farbe von Modena. Dieses Wappen war ursprĂŒnglich auf der Kabine eines Flugzeugs von Francesco Baracca – einem italienischen Flieger-Ass, das wĂ€hrend eines Luftkampfs am 19. Juni 1918 starb. Dessen Mutter, GrĂ€fin Paolina Baracca, ermutigte Enzo Ferrari, dieses Emblem auf seinen Autos zu verwenden. „Es wird Ihnen GlĂŒck bringen“, versicherte sie ihm. Die Geschichte sollte ihr Recht geben.

Damals waren die Grand Prix Alfa Romeos die Fahrzeuge, die jeder schlagen wollte. Ferrari grĂŒndete die Scuderia Ferrari am 1. Dezember 1929. Im Jahr 1933 startete sie zunĂ€chst offiziell fĂŒr die Rennabteilung von Alfa Romeo. Dann begann Wilfredo Ricart fĂŒr Alfa Romeo zu arbeiten und verĂ€nderte das Gleichgewicht der Macht innerhalb des Unternehmens. Enzo Ferraris Abneigung gegen den Mann fĂŒhrte zu seinem Weggang. Ferrari kehrte in die RĂ€umlichkeiten der stillgelegten Scuderia in Modena zurĂŒck. Dort konnte er seinen Traum verwirklichen, ein Auto zu entwickeln und zu produzieren, das seinen eigenen Namen trĂ€gt. Na ja, beinahe. Als er 1939 Alfa Romeo verließ, war es unter dem Einvernehmen, dass er den Ferrari-Namen in Verbindung mit Rennen fĂŒr mindestens vier Jahre nicht verwenden wĂŒrde. Im September 1939 grĂŒndete er Auto Avio Costruzioni. Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges verschob seine Rennwagenprojekte und zwang ihn, nach Maranello zu ziehen. Nach dem Ende des Krieges war er wieder in der Lage, die Arbeit an seinem Traum wieder aufzunehmen.

Am 12. MĂ€rz 1947 versammelte sich eine Menschenmenge in Trento Trieste vor der Fabrik von Ferrari, in der Hoffnung, einen ersten Einblick in die 125 S zu bekommen, die bereits einen V12-Motor hatte. Das berĂŒhmte Ferrari-Emblem schmĂŒckte die Front Motorhaube vor einem gelben Hintergrund. Am 25. Mai, nur knapp mehr als zwei Monate nachdem der allererste Ferrari der Welt die Produktionslinie umgekrempelt hatte, gewann Franco Cortese beim Grand Prix von Rom einen Sieg beim Ferrari 125 Sport. Aber diese erste Erfolgsgeschichte reichte nicht aus, um Ferraris alltĂ€gliche Entscheidungen zu vermeiden. Um das Unternehmen am Laufen zu halten und es zu ermöglichen, Rennwagen zu entwickeln, entschied Enzo Ferrari, mit dem Bau von Straßenfahrzeugen zu beginnen.

Bei der Motor Show im September 1948 enthĂŒllte er seinen ersten Grand Tourer: Der Viersitzer 166 CoupĂ© entworfen vom MailĂ€nder KarossieBauer Carrozzeria Touring.

In der Zwischenzeit war VerĂ€nderung die einzige Konstante in seiner Rennwagenfabrik. Ferrari spann sich sein Netz. Einsitzer, Sport und GT: Ferrari begann immer erfolgreicher, Autos aller Klassen zu bauen. Dieses einzigartige und unerschĂŒtterliche Engagement in allen wichtigen Bereichen des Motorsports grĂŒndete die Legende von Ferrari. Ferraris charismatische Persönlichkeit, das Engagement der besten Ingenieure und Rennpiloten, der Kult um die V12-Motoren, die skulpturierten, katzenartigen, ausgeprĂ€gten Formen der Autos selbst, der Adel des Rennsports, das Wesen der Grand Tourer, die exklusive ExklusivitĂ€t der Autos, die aus limitierten ProduktionslĂ€ufen und qualitativ hochwertigen Leistungen resultierten, trug zu der besonderen Aura bei, die anfing, die Marke zu umreißen.

Ferraris grĂ¶ĂŸte Leistung waren nicht einmal so sehr die F1 – Siege (in sich selbst eine große Leistung, wenn man bedenkt, wie jung das Unternehmen war), sondern die FĂ€higkeit, in mehreren Bereichen gleichzeitig zu arbeiten. Nach dem Ausscheiden zahlreicher Spitzenbauer hatten die Sportbehörden beschlossen, die Formel 2 fĂŒr die Weltmeisterschaften 1952 und 1953 von der Formel 1 zu ĂŒbernehmen. Ferrari sah dies als eine Gelegenheit, kostengĂŒnstig einen Einzelsitzer aus der F2, der die Disziplin dominierte weiterzuentwickeln. Unter der Motorhaube dieses neuen Autos befand sich ein 4-Zylinder-2-L-Motor mit doppelter Nockenwelle und einer 185-PS-Zwillings-ZĂŒndanlage. Dieser Motor, entworfen von Ingenieur Lampredi erwies sich als unfehlbar zuverlĂ€ssig. Ferrari war also gleich an den TitelkĂ€mpfen beteiligt.

Die folgenden Jahre sahen viele Höhen und Tiefen. Die 1970er Jahre waren fĂŒr Sportwagen Kultjahre: Die Ölpreise stiegen, und die Geschwindigkeitsbegrenzungen nahmen zu. Was den Rennsport angeht, erlebte die Scuderia-Fabrik sowohl Siege als auch EnttĂ€uschungen. Enzo Ferrari starb am 14. August 1989. Er lebt weiter durch das, was er erschaffen hat. Er hatte lĂ€ngst den Betrieb der Firma an Fiat ĂŒbergeben. Luca Cordero di Montezemolo wurde 1991 zum CEO ernannt und lĂ€utete damit den Beginn einer Ă€ußerst erfolgreichen Ära ein – sowohl aus sportlicher Sicht als auch im Vertrieb. Nach Jean Todts Ernennung zum Sportdirektor im Jahr 1993 gewann Ferrari acht Konstrukteurs-WM – Titel und sechs Fahrerweltmeistertitel, mit Michael Schumacher am Steuer. Am 21. Oktober 2015 machte Ferrari die Schlagzeilen aus einem völlig anderen Grund: Das Unternehmen ging an die Wall Street. Ein neues Kapitel begann.

Retromobile zeigt die Ehrerbietung fĂŒr Ferrari mit acht außergewöhnlichen Autos, wahre HeiligtĂŒmer der Straße und des Wettbewerbs. Im Laufe der Zeit ist das Unternehmenzu einem Meilenstein in der Industrie und Kunst des Automobils geworden, als Pionier sowohl in Design als auch in Leistung.

Der Ferrari 166 Mille Miglia Sport auf der Messe hat einen goldenen Stammbaum. Mit seiner Touring Karosserie, gewann er den ersten 24 Stunden von Le Mans nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1949. Luigi Chinetti, der bereits die Rennen in den Jahren 1932 und 1934 gewonnen hatte, fuhr den 166 MM fĂŒr mehr als 22 Stunden als Teil eines Teams mit Lord Selsdon. Ausgeliehen vom Automobilclub de l’Ouest Museum, markiert der rote Rennwagen (Nummer 22) den Start von Ferraris Vormachtstellung bei den 24 Stunden von Le Mans. Acht Siege folgten bis 1965 folgen, sechs davon hintereinander (1960 bis 1965).

Der Ferrari 500 F2 ist ein solches Beispiel: Mit zwei WM-Titeln im Jahr 1952 und 1953, ist dieser Einsitzer der am höchsten dekorierte Wagen in der ganzen Geschichte der Marke. Er gewann 11 Grand Prix mit Alberto Ascari am Steuer. Mit 14 Siegen aus insgesamt 15 Rennen, war die Überlegenheit des 500 F2 absolut. Das Auto war bereits ein Beispiel fĂŒr Enzo Ferraris zukunftsweisenden und strategischen Ansatz.

Der Ferrari 250 LM, der erste Mittelmotor-ausgestattete Rennwagen, erhĂ€ltlich auch fĂŒr das „normale“ Publikum. Ausgeliehen von der Sammlung Schlumpf, die im Mulhouse National Automobile Museum unter der Fahrgestellnummer # 5975 GT untergebracht ist, hat dieses Modell mit einem 3,3-Liter-V12-Motor (275 LM) die geringste Laufleistung der Strecke und es hat knapp 1.300 Meilen zurĂŒckgelegt. Der echte Fake GT hatte die Nervenkitzel des Rennsports nie gekannt, bevor er 1967 Teil der Schlumpf-Kollektion wurde. Um diese Zeit erwarben die Schlumpf-BrĂŒder den 500 TRC zweisitzigen MD TR (Fahrgestellnummer 0692), der neu verkauft wurde von Adrian Conan Doyle. Hoch geschĂ€tzt von privaten Sammlern – oft Amateuren – war dieser 1957er Sportwagen das letzte Fahrzeug mit Lampredis 4-Zylinder-Motor. Er ist ein wichtiger Meilenstein im Stammbaum von Sportwagen: Sein Chassis bildete die Basis des Ferrari 250 Testa Rossa, der ihn 1958 ersetzen sollte.

Das 250 GT Cabriolet „SĂ©rie 1“: Die 250er – Familie ist ohne Zweifel die profilierteste und glorreichste. Das 250-PS-Cabriolet „Series 1“ wurde von Pinin Farina als Teil einer engen Zusammenarbeit entworfen, die 1951 begonnen hatte. Mit einer Chassiszahl von # 1193 GT hat dieses Ă€ußerst elegante Cabriolet eine sehr limitierte Serie von nur siebenunddreißig Fahrzeugen, die in den Fabriken von Corso Trapani zwischen 1957 und 1959 gebaut wurden.

Der klassische 250 GT Berlinetta: Ferrari enthĂŒllte ein weiteres Meisterwerk von seinem Karosseriebauer in diesem Jahr auf der Paris Motor Show: die 250 GT Berlinetta, hĂ€ufiger als SWB bekannt (kurzer Radstand). Erbaut von italienischen Automobil-Designer Carrozzeria Scaglietti wurde der 250 GT Passo Corto in zwei Versionen produziert: Aluminium und Stahl.

Der 275 GTB, einer der letzten Maranello GTs mit Frontmotor – Position: Die Berlinetta, der die 250 GT Berlinetta 1964 ersetzte, war wieder einmal der Inbegriff von Eleganz , von Pininfarina 1961 entworfen. Ein Symbol einer vergangenen Zeit, denn fĂŒr Rot bestand damals erheblich weniger Nachfrage als heute. Das vorgestellte Auto ist kastanienbraun. Der erste GTB, der im Januar 1965 in Frankreich verkauft wurde, war dunkelgrĂŒn

Fotos© Alexis Toureau – ACO