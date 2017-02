Klassiker cruisen durch die Halle

The Grand Avenue – das ist das wirklich besondere Merkmal der London Classic Car Show (23.-26. Februar), die in London stattfindet. Die große Avenue fĂŒhrt mitten durch die Ausstellungshalle und auf diesem Fahrweg erleben die Zuschauer Oldtimer und Sammlerfahrzeuge in Bewegung – originale Duftwolken inbegriffen. 66 Fahrzeuge nehmen in diesem Jahr an der ungewöhnlichen Demonstrationsfahrt teil. Beginnend beim Supercar des vergangenen Jahrhundertbeginns, einem 9.6-litre Maudsley von 1904 bis zum Ferrari Enzo, der rund 100 Jahre spĂ€ter gebaut wurde.

Zehn verschiedene Kategorien und Sechsergruppen, die gemeinsam auftreten, so soll automobile Historie anschaulich dargestellt werden. Jetzt wurde ganz zum Schluß noch eine elfte Kategorie hinzugefĂŒgt: Alles Ferrari. Zu sehen sein werden sechs der besten je gebauten Modelle mit dem tanzenden Pferd.

Die London Classic Car Show findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Zu sehen sind rund 700 Fahrzeuge.

Mehr Infos: thelondonclassiccarshow.co.uk

Die Kategorien

Saloon

1927 Lancia Lambda

1955 Rolls-Royce Silver Wraith Hooper Touring limousine

1975 NSU Ro80

1979 Mercedes 450 SEL

1982 Aston Martin Lagonda (wedge)

1970 Ford Escort (London to Mexico winner)

Coupe

1965 Ford Mustang 269 GT

1966 Alvis TF21 Graber

1969 Mazda Cosmo Series II

1973 Ford Capri Mk 1 3000 GXL

1974 Bitter CD

1985 Audi Sport quattro

Convertible (4-seat)

1924 Hispano Suiza HC6 Tulip wood

1931 Invicta S Type

1934 Railton Terraplane

1937 Alvis 4.3 Lancefield

1966 Mercedes 220

1966 Citroen DS Chapron

Sports car

1913 Chalmers Model 17

1963 Lotus Elan Series 1

1965 Triumph Fury

1968 Mercedes-Benz 280SL Pagoda

1991 Mazda MX-5 Mk 1 Le Mans edition

1964 Austin Healey 3000 Mk3 (Alpine Rally winner)

Supercar

1904 Maudsley 9.6-litre

1938 Mercedes 540K

1968 Lamborghini Miura S

1971 Monteverdi 375L High Speed

1973 Porsche 911 RS

1988 Lamborghini Countach Anniversary

Hatchback

1953 Aston Martin DB2/4

1983 VW Golf GTi Mk 1

1990 Vauxhall Astra GTE Champion Edition

1992 Peugeot 205 GTI 1FM edition

1993 Ford Escort Cosworth

1986 MG Metro 6R4 GpB

Shooting Brake

1929 Ford Model A ‘Woodie’

1949 Bentley MkVI Countryman ‘Woodie’

1956 Land Rover 107 (ex-Duchy of Cornwall)

1960 Peugeot 403 ‘Emmanuelle’

1966 Morris Mini-Minor Mk1 Traveller ‘Woodie’

1995 Audi RS2 Avant quattro

Sports Racer

1931 Alvis Powys-Lybbe Brooklands special

1953 Jaguar C-type Ecurie Ecosse

1960 Lotus Elite Le Mans

1964 Crosslé 5S V8

2002 Porsche 911 (996) Le Mans

Single-seater

1923 Aston Martin Razor Blade

1928 Maserati

1960 Ferrari 246 Dino

1961 Lotus 21

1977 Crosslé FF1600, Nigel Mansell livery

1983 Toleman F1, ex-Derek Warwick

Aerodynamic Pioneer

1936 MG PB Airline coupe

1938 Alfa 6C Aerodinamica Spider

1938 Tatra T97

1964 Jaguar E-type, Lindner-Knocker low drag coupe

1986 Ford Sierra Cosworth

1989 Audi 100 C3

Ferrari Tribute

1952 Ferrari 212 Inter

1965 Ferrari 330 Vignale Shooting Brake

1967 Ferrari 275 GTB4

1971 Ferrari 246 Dino

1990 Ferrari F40

2002 Ferrari Enzo