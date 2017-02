Oldtimer im Palastgarten

Der „Cartier Travel with Style“ Concours d’Elegance 2017 fand am 5. Februar in Hyderabad, einer Stadt mit 10 Millionen Einwohnern in Zentral-Indien statt.Mehr als 60 historische Automobile und 30 MotorrĂ€der und Motorroller versammelten sich auf dem GelĂ€nde des Falaknuma-Palasts. Bei dieser königlichen Residenz von verwirklichte Nizam VI im Jahr 1894 seinen Traum vom Bau eines skorpionförmigen Hauses. Unter den zahlreichen GĂ€sten und WĂŒrdentrĂ€ger, die den Palast im Laufe der Zeit seiner Geschichte besucht haben, sind König Georg V., Königin Mary, Zar Nikolaus II. Von Russland und König Edward VIII. Heute ist der Palast die Heimat von Qhabl Begum Sahiba Esra Birgen, besser bekannt als ‚Prinzessin Esra von Hyderabad‘, die die Preisverleihung mit ihrer Anwesenheit zierte.

Treibende Kraft hinter dem „Cartier Travel with Style“ Concours d’Elegance ist Manvendra Singh, der vor mehr als zehn Jahren vom verstorbenen Mark Shand initiiert wurde. Dem internationalen Gremium der Jury gehörten auch HRH Prinz Michael von Kent, Frau Sandra Button, Lord March, Professor Gordon Murray, FIA-PrĂ€sident Jean Todt, der ehemalige F1-Pilot Ricardo Patrese, Weltmeister Giacomo Agostini und bekannter Sammler Chip Connor an. Simon Kidston demonstrierte seine FĂ€higkeiten und Kenntnisse als Chief Judge.

Die FIVA wĂ€hlte den Concours in Hyderabad als das letzte der acht Veranstaltungsorte fĂŒr die PrĂ€sentation seines UNESCO-geschĂŒtzten World Motor Heritage Year Konservierung Programms. Die Erhaltungsklassenjury umfasste Patrick Rollet, PrĂ€sident von FIVA, Nitin Dossa, PrĂ€sident des VCCCI und Dr. Ravi Prakash, GeneralsekretĂ€r von KVCC (beide VCCCI und KVCC sind Oldtimerclubs aus dem indischen Subkontinent und FIVA-Mitglieder).

Die Auszeichnung ging schließlich an den unglaublich gut erhaltenen Rolls-Royce 40/50 Silver Ghost, der 1921, der einst an die Maharaja von Wankaner geliefert wurde. Das Auto, ursprĂŒnglich ein Tourer von Maythorn aus London, wurde 1935 von James & Co. in Bombay in ein zeitgenössischeres Auto umgebaut. In Hyderabad punktete der Rolls-Royce mit seinen unberĂŒhrten mechanischen Komponenten durch umfangreiche Dokumentation. Heute ist dieses einzigartige Automobil noch im Besitz der Nachkommen der ehemaligen Wankaner Königsfamilie.

Herr und Frau Yuvrav Kesri Sinhji von Wankaner, die beide stark an der mĂŒhevollen Erhaltung dieses großartigen Automobils beteiligt waren, ĂŒbernahmen die FIVA-UNESCO-Nummern- und Gravurguß-Aluminium-Plakette. Patrick Rollet, PrĂ€sident der FIVA: „Diese Ă€ußerst stilvollen Konkurrenz in einer atemberaubenden Umgebung war das perfekte Ende fĂŒr das sehr erfolgreiche Programm 2016 World Motoring Heritage der FIVA“.