Blecharbeiten – Entrosten

Stahl und Blechteile mĂŒssen fĂŒr die Verarbeitung und zur Vorbeugung von weiterem Rostbefall entsprechend bearbeitet werden.





Jeglicher RostrĂŒckstand muss entfernt werden. Hierzu zeigen wir in diesem Beitrag eine alternative zu dem meist aggressiven Abtrag mit Strahlmitteln. Mit dem kleinen 3M Pistolenschleifer und einem 3M Roloc Bristle Disc Aufsatz kann ebenfalls fast jeder Rostbefall entfernt werden. Der Aufsatz ist gestaltet wie eine kleine BĂŒrste. Die einzelnen Borsten enthalten ein abrasives Schleifmittel. Diese Borsten werden zum Rotieren gebracht und erreichen so fast jede Stelle die entrostet werden muss. Hier zum Bespiel an einer Kofferraum Kante, an der sich Rostblasen gebildet haben. So wird sowohl der Lack abgetragen, als auch der entstandene Rost. ZurĂŒck bleibt ein blankes Blech, dass im nĂ€chsten Zug weiter bearbeitet werden kann.

Die 3M Bristle Disc gibt es in verschiedenen Farben. Jede Farbe stellt einen bestimmten Abtragungsgrad, bzw. unterschiedliche HĂ€rten dar. OberflĂ€chenrost oder FarbrĂŒckstĂ€nde lassen sich sehr gut mit der grĂŒnen oder weißen 3M Bristle Disc entfernen. Wirklich hartnĂ€ckiger Rost mit einer grĂŒnen oder gelben Bristle Disc.

Auch Gewinde oder Bolzen, wie diese Gelenkstange, lassen sich mit der Bristle Disc sehr gut entrosten, ohne dass ein Schaden am Gewinde entsteht.