Blecharbeiten: Kuehlermaske nachfertigen mit einer flexiblen Treibschablone Teil 2

Die Schablone wird nun auf das Blech gelegt und der Rand der Schablone nachgezogen und bertragen. Rund um den Rand werden durchgehend noch ca. 2cm zugegeben, denn das Blech wird dich noch whrend der Umformarbeiten durch entsprechendes Stauchen und Strecken verndern.

In unserem Fall beginnen wir das Blech entlang des vorderen Randes zuStauchen. Dazu legen wird Falten entlang des Randes in das Blech. Wirarbeiten hier mit einem 3mm Aluminium Blech, aber bis auf das Tempern, das wir spter erklren, ist bei Blech kein Unterscheid in der Verfahrensweise.Die Falten im Blech haben uns schon einmal die vordere Grundwlbunggebracht. Nun muss das Blech im Inneren noch gestreckt werden, damit die Form erreicht wird.Da wir mit einem 3mm Aluminiumblech arbeiten, muss das Blech erst einmal weich gemacht werden. Dies geschieht durch das sogenannte Tempern. Mit einer Acetylen-Flamme wird das Blech eingerut. Es entsteht eine dnne schwarze Ruschicht auf dem Aluminium. Durch die Zugabe von Sauerstoff in die Acytelen-Flamme, wird die Flamme heier. Erkennbar an der blauen Frbung der Flamme und einer kleinen weien Zunge der Dse des Brenners. Mit dieser Flamme wird die Ruschicht abgebrannt. Der Ru dient als Indikator. Die Flamme muss stndig in Bewegung bleiben, damit das Aluminium nicht durchbrennt. Sobald der Ru durchgehend entfernt ist, ist das Blech sehr weich und lsst sich gut weiter verarbeiten. Vor der Weiterverarbeitung muss das Blech allerdings langsam abkhlen, denn es ist durch das Tempern sehr hei geworden.

Auf einem Sandsack wird das Blech mit einem Kugelhammer in Form getrieben. Die entstandenen Unebenheiten im Blech knnen an einem Rundstock-Amboss mit einem Glttehammer geglttet werden. Jetzt wird zum ersten Mal die Formschablone auf das Blechteil aufgelegt und die notwendigen Linien bertragen.