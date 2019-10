Blecharbeiten: Kuehlermaske nachfertigen

Umbei dem Umformen von Blech die richtige Form zu erhalten, ist es wichtig vor den Treibarbeiten immer eine entsprechendeFormenschabloneanzufertigen. Eine solche Schablone enthltalle Informationen, die man fr das Umformen bentigt.Das gilt fr ein einfaches Bodenblech, ebenso wie fr eine komplexere Form. Welche Informationen eine solcheFormenschabloneenthlt undwie eine solche Schablone angewendet wird, erklren wir Ihnen in dieser Folge.

Grere Blechformen werden in einzelnen Sektionen angefertigt, denn sie sind oft viel zukomplex, um sie aus einem einzigen Blech zu formen. Sonderkarosserien wurden auch schon frher in einzelnen Sektionen gebaut, bevor die Serienproduktion begann, und ganze Kotflgelin groen industriellen Metallstanzen gefertigt wurden.Bevor man also ein Bauteilnachfertigt, sollte man sichdarber Gedanken machen, in wie viele Sektionendas Bauteil aufgegliedert werden soll. Je weniger, desto besser ist es natrlich. Doch richtet sich der Anteil auch nach denpersnlichen Fhigkeiten. Je besser die Kenntnisse sind, desto weniger Teile bentigt man.

Je umfangreicher die Formen,umso mehr Einzelteile bentigt man. Um die Sektionen festzulegen, wird mit einem Linienklebebanddie jeweilige Trennlinie auf die Form geklebt.Dies ermglichtes Ihnen auch noch einmal, sich zu berlegen, ob die einzelnen Teile auchformbar sind, denn jede einzelne Sektionist einzeln zu betrachten.

Natrlich kann man aus Papier eine einfache Formschablone anfertigen

Wesentlich detaillierter sindallerdings Formenschablonen, dieaus Klebestreifen aufgebaut werden. Der umzuformende Bereich wird mitdnnen nebeneinandergeklebtenKlebebandstreifen

abgeformt. Die Klebestreifen werden in einem Winkel aufgeklebt und zwischen den Klebestreifeneine schmale Lcke gelassen. Wenn die erste Schichtder Streifen die gesamte Form abdeckt, wird ber dieseSchicht eineweitere Reihe an Klebestreifen aufgetragen. Diese neue Schicht wird in einem entgegengesetztenWinkel aufgeklebt.Auch hierwird entsprechend zwischen den einzelnen Streifen jeweils eine kleine Lcke gelassen.Falls notwendig wird noch ein dritte Schicht aufgetragen. Diese Methode ist sehrzeitaufwendig, ergibt am Ende aber eine wirklich aufschlussreiche Schablone.Bevor nun eine weitere Schicht an Klebestreifen aufgetragen wird, werden auf der Oberflche der Schablonewichtige Einzeichnungen und Notizen gemacht. Hier sindMarkierungen, SchnittkantenundVermaungensehr wichtig.Das Blech wird sich spter beim Umformen vllig verndern und eventuelle Markierungen knnen sich verschieben oder verziehen. Daher sind die Markierungen auf derFormenschablone, die immer wieder bertragen werden knnen, sehr wichtig.Aber auch ist es alleine mit der geklebten Schablone nicht getan.

Es mssen nochRadienformenangefertigt werden. Dafr bentigt manPassermarken, damit die Schablonen spter immer an der richtigen Stelle angelegt werden knnen.Je besser die Schablone vorbereitet ist, desto besser knnen Sie spter die Form neu aufbauen.Solche Schablonen knnen auch aufgehoben werden und sind immer wieder einsetzbar.

Wir haben auf unserer Schablone die Mittellinie, eineQuerschnittslinieber die Breite und vier weitere Querschnitte ber die Tiefe eingezeichnet. An der Vorderkante ist die Linie schraffiert eingezeichnet, an der spter eineWlbung in die entgegengesetzte Richtung geformt wird.Nach den ganzen Einzeichnungen wird nun die gesamte Schablone noch einmal mit zwei Schichten aus durchsichtigem Klebebandberzogen.

Entlang der Querschnittlinien werden nun Schablonen aus Pappe angefertigt. Entweder nimmt man dazu ein Stck Draht, oder eine Formenlehre.Die Form wird grob auf die Pappe bertragen und ausgeschnitten. Legt man nun die Schablone an der Form an,kann es sein, dass sie nicht genau stimmt. Daher wird mit einem flach auf die Form gelegter Stift, der Querschnitt noch einmal abgefahren und auf die angesetzte Pappe bertragen. Damit erhlt man eine sehr genaue Form. Nun wird die Form nochmals ausgeschnitten undeventuell mit einem feinen Schleifpapier geglttet.Auf diese Schablone werden nun alle notwendigenPassermarken, die vorher angezeichnet wurden, bertragen. Diese sind wichtig, damit die Schablone immer richtig angelegt werden kann.

Die Schablone aus Klebeband wird nun zuletzt entlang derueren Linie mit einem Skalpell zurechtgeschnitten und vorsichtig abgehoben. Die klebende Rckseite wird mit Babypuder bestreut. Damit klebt sie nicht mehr.

Nun erkennt man schon die genaue Form desumzuformenden Blechs. Man kann erkennen, an welcher Stelle daszuerst einmal flacheBlech gestreckt oder gestaucht werden muss.Als einfache Faustregel gilt: wenn man die Finger ber die Form hlt und man muss die Finger zusammenpressen undnach innen wlben, muss das Blecham Rand gestaucht werden.Mssen die Finger an der Form gespreizt und nach oben gebogen werden, dann muss das Blech gestreckt werden.