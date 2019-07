Blecharbeiten – Tuerblatt restaurieren

In dieser Folge zeigen wir, wie eine rostige Trspitze restauriert wird. Zuerst wird das Blech rund um die Roststelle mit einem Winkelschneider entlang der Kante weggeschliffen.





Damit mchten wir einen Teil des Trblatts entlang des Randes lsen. Sobald der Rand gelst ist, wird das gerostete Blech aus dem Trblatt herausgetrennt. Der Schnitt erfolgt stckweise entlang dem gesunden Blech.

Nachdem das Blech entfernt wurde, erkennt man, dass sich auch unter dem Blech am Rahmen Rost angesetzt hat. Daher wird das Blech an der gerosteten Stelle mit dem Stabblaster behandelt und entrostet. Sonst wrde nach der Reparatur der Rost auch wieder durch das neue Blech durchdringen.

Da auch das Rahmenblech an der Stelle sehr stark gerostet ist, wird es ebenfalls herausgetrennt. Das Blech muss nun entsprechend nachgefertigt werden. An einem scharfkantigen Amboss wird mit der Hammerfinne die Sicke in das Blech getrieben. Diese Sicke muss genau nach der Vorlage gefertigt werden, damit es in den Rahmen eingepasst werden kann. Zwischendurch wird das Blech immer wieder an den Rahmen angepasst.

Fr die weiteren Arbeiten wird mit einem Stck Papier eine Schablone angefertigt. Diese Schablone soll dazu dienen, die passgenaue Form fr die Ersatzbleche zu finden. An einem runden Amboss, wird mit einem Kunststoffhammer das Blech leicht abgerundet. Nachdem das Blech nach der Schablone zugeschnitten wurde, wird das Ersatzblech mit Magneten an dem Rahmen befestigt. Anschlieend wird das Blech punktweise eingeschweit. Das punktweise Schweien erhitzt das Blech nicht so stark. Mit einem Winkelschleifer werden nun die Schweissnhte geglttet. An manchen Stellen erreicht man die Schweipunkte nur mit einem Bandschleifer. Das planschleifen der Schweinhte sorgt dafr, dass kein Rost entstehen kann und auch, dass das Deckblech perfekt passen wird.

An manchen Stellen muss nun noch einmal mit einem Hammer und Faustamboss nachgeformt werden. Das blanke Blech wird mit einem Rostschutz behandelt. In der nchsten Folge zeigen wir, wie das Trblatt repariert wird.