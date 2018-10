Buchtipp – Der Ford Model A Ratgeber

Lust auf einen Vorkriegswagen? Doch was kommt alles auf Sie zu? Da hilft der neue umfassende EinkaufsfĂŒhrer fĂŒr das Ford Modell A mit allen Varianten.



Außerdem: Tipps wie es ist, ein Modell A zu fahren und zu pflegen. Geschrieben wurde das Buch (Englisch) von zwei anerkannten Ford Model A Experten und Enthusiasten. Es hilft dabei zu entscheiden, welches Modell passt und worauf man beim Betrachten und Vergleichen dieser Oldtimer achten muss. FachmĂ€nnische Beratung zu hĂ€ufigen Fehlern, möglichen Fallstricken und einem wertvollen Punkte-Bewertungssystem. Dieses Buch bietet auch nĂŒtzliche Informationen ĂŒber den Kauf bei Auktionen, Papierkram und die Ford Model A Community.

Titel: Ford Model A – All Models 1927 to 1931 by John Buckley

Verlag: Veloce

ISBN: ISBN: 9781787112704