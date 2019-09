100 Jahre Citroen: Die Sammler sprechen

Anlsslich seines 100-jhrigen Jubilums hat Citron die Serie Citron Generations ins Leben gerufen. In Kurzvideos erzhlen Citron Sammler aus aller Welt von ihrer einzigartigen Verbindung zur Marke und berichten, wie sie auch nachfolgende Generationen fr Citron begeistert haben. Dabei nehmen sie den Zuschauer mit auf eine spannende Reise in die Vergangenheit. Die ersten sieben Folgen sind seit April online; nun wird die abwechslungsreiche Serie mit Familien aus New York, New Jersey und Bry-Sur-Marne fortgesetzt.

Seit 20 Jahren fahren amerikanische Fans von Citron am 14. Juli mit ihren legendren Oldtimern durch die Straen Manhattans, wo sie Teil der Parade zum Bastille Day sind. Anlsslich des 100-jhrigen Bestehens der Marke Citron bot die Veranstaltung in diesem Jahr eine perfekte Gelegenheit, den langjhrigen Fans auf der anderen Seite des Atlantiks Tribut zu zollen. So wurde eines der neuen Kurzvideos in New York whrend der Parade zum Bastille Day gedreht. In der zweiten Folge wird die Familie Seligmann in New Jersey vorgestellt; Familienvater Howard ist Initiator des jhrlichen Fantreffens am 14. Juli in New York. Die Serie endet mit der Familie Lelivre in Frankreich, fr die der Typ H seit vier Generationen eng mit dem Familiengeschft verknpft ist.

Die Kurzvideos Citron Generations sind im Online-Museum Citron Origins abrufbar: http://www.citroenorigins.de/de/landing/citroen-generations.