100 Jahre Citroen Familiengeschichten

In Kurzvideos erzhlen Citron Sammler aus aller Welt von ihrer einzigartigen Verbindung zur Marke Citron und berichten, wie sie auch nachfolgende Generationen fr Citron begeistert haben. So fllen abwechslungsreiche Geschichten die Markensignatur Inspired by You mit Leben.

Bereits seit einhundert Jahren begleitet die Marke Citron Familien in ihrem tglichen Leben. Diese haben die Geschichte der Marke geprgt, nutzen einen Citron im Arbeitsalltag, fahren mit ihm in den Urlaub oder haben ber die Jahre eine regelrechte Sammelleidenschaft fr die legendrsten Fahrzeuge entwickelt.

Mit der Kreativagentur (Groupe BETC) besuchte Citron weltweit Familien, die der Marke seit Generationen treu sind. Jede Familie verbindet einzigartige Erlebnisse mit Citron und nimmt den Zuschauer mit auf eine spannende Reise in die Vergangenheit.