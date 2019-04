100 Jahre Citron – Jahrhunderttreffen in La Fert-Vidame

Citron feiert in diesem Jahr sein 100-jhriges Bestehen mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen auf internationaler, nationaler und lokaler Ebene. Einer der Hhepunkte ist das Jahrhunderttreffen auf der Teststrecke La Fert-Vidame vom 19. bis 21. Juli.





Noch bis zum 30. April 2019 haben Besitzer eines Citron Oldtimers die Mglichkeit, sich unter https://citroencc.com fr die Veranstaltung anzumelden. Zu dem dreitgigen Festival werden mehr als 11.000 Sammler, rund 5.000 ausgestellte Fahrzeuge und bis zu 50.000 Besucher erwartet.

Es ist das Ereignis des Jahres fr alle Fans und Freunde der Marke: Das Jahrhunderttreffen der Amicale Citron & DS Frankreich in Partnerschaft mit LAventure Peugeot Citron DS bildet den Hhepunkt der diesjhrigen 100-Jahr-Feierlichkeiten. Es findet an einem fr Citron geschichtstrchtigen Ort statt: Auf der Teststrecke La Fert-Vidame rund 120 Kilometer westlich von Paris drehte schon der 2CV seine allerersten Runden. Zum Jahrhunderttreffen vom 19. bis 21. Juli werden mehr als 11.000 Sammler und bis zu 50.000 Besucher erwartet. Rund 5.000 Fahrzeuge werden ausgestellt. Citron untersttzt die Veranstaltung aktiv, unter anderem mit einer Sonderausstellung.

Weitere Informationen zu Anmeldung, Ticketverkauf und Programm − unter anderem erwartet die Besucher ein Concours dElgance, ein groer Floh- und Teilemarkt sowie eine Vielzahl an Konzerten − unter https://citroencc.com.