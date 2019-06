1000 Bentleys bei Blenheim Palace

Ein spektakulres Wochenende voller Aktivitten erwartet die Besucher des Salon Priv 2019 (5. bis 8. September im Blenheim Palace in Oxfordshire). Anlsslich des 100. Geburtstags von Bentley Motors ist ein stilvoller Hhepunkt, die Schau von unterschiedlichsten Bentleys von Privatbesitzern aus der ganzen Welt und von einigen der historisch wichtigsten Modelle aus Bentleys eigener Heritage Collection. Darunter ist der zweite Prototyp und lteste berlebende Bentley EXP2 Baujahr 1920, der 1929 Team Blower, den Bentley Boy Sir TRim Birkin einst fuhr, ein 1930 Bentley 8-Litre, ein 1939 Mark V, von dem nur sieben jemals gebaut wurden und der 2003 Le Mans Sieger #7 Speed 8.

Grundstzlich gibt es drei Veranstaltungen, auf die sich Bentley-Enthusiasten und alle Autoliebhaber freuen knnen, angefangen beim Salon Priv Bentley Masters am Samstag, 7. September und dem alljhrlichen Concours d’Elegance des Bentley Drivers ‚Club am Sonntag, 8. September mit der grten Ansammlung von Bentleys in der Geschichte.

Chris Craft, Vorstandsmitglied von Bentley Motors Ltd fr Vertrieb, Marketing und Kundendienst, kommentiert: Salon Priv ist ein wichtiger Bestandteil eines umfangreichen und aufregenden Veranstaltungsprogramms anlsslich unseres 100-jhrigen Bestehens. Unser 100. Geburtstag ist eine Zeit zum Nachdenken ber die Autos, Menschen und den Geist, die diese ikonische britische Marke im letzten Jahrhundert geprgt haben. Wir freuen uns darauf, Luxusmobilitt fr die nchsten 100 Jahre zu definieren. Das Ziel, 1000 Bentleys zusammenzubringen, vom ltesten bis zum neuesten berlebenden Auto, ist die perfekte Mglichkeit, unser Erbe als das weltweit gefragteste Luxusautounternehmen zu feiern.