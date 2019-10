12.000 Besucher und 1.200 Oldtimer bei den MOTORWORLD Oldtimertagen Fuerstenfeld

Zum 15. Mal verwandelte sich das Gelnde des Klosters Frstenfeld bei den Motorworld Oldtimertagen Frstenfeld am 21. und 22. September in einen Raum fr mobile Leidenschaft. Rund 12.000 Besucher und 1.200 Oldtimer kamen und genossen das vielfltige Programm und die zahlreichen Aussteller. Der Termin fr 2020 steht auch schon fest: Im kommenden Jahr finden die Motorworld Oldtimertage Frstenfeld am 19. und 20. September statt.

Schon in den frhen Morgenstunden rollten am vorletzten Samstag die ersten Klassiker an, um die Amperwiese als Fahrerlager zu fllen. Das Oldtimertreffen mit mehr als 1.200 Fahrzeugen ist seit Beginn das Herzstck der Veranstaltung, die mit viel Programm, Ausstellern und Teilemarkt zum Verweilen, Stbern und Kaufen einldt.

Die Kulisse vor dem historischen Kloster und die weitlufige Anlage sind der ideale Ort fr den Herbstausflug mit dem Oldtimer, so Meike Poweleit, Geschftsfhrerin der MaMoto Messe- und Veranstaltungs GmbH Ein Treffpunkt fr alle, denen das Thema historische Automobile am Herzen liegt.

So hatten auch Nicht-Oldtimer-Besitzer wieder die Mglichkeit, die Zeitreise auf Rdern live zu erleben: Seit zehn Jahren nimmt der Deutsche Automobil-Veteranen-Club (DAVC) bei den Oldtimertagen Frstenfeld interessierte Gste mit auf eine kleine Rundfahrt. Darber hinaus prsentierten die Oldtimer-Clubs Camping wie in der guten, alten Zeit in Perfektion. Bis ins Detail liebevoll ausgestattete Wohnanhnger verzauberten inmitten kleiner, vom Alter geduckter Obstbume mit dem Charme vergangener Tage.

Sonderschau 100 Jahre Citron

Im Innenhof der Tenne fand zum 100-jhrigen Jubilum der Marke Citron eine Sonderausstellung statt. Zu sehen waren Fahrzeuge aus der gesamten Modellhistorie – angefangen bei dem Citron HP5, ber verschiedene Citron Traction Avant bis hin zu DS, CX und unterschiedlichsten 2CV-Modellen. Die hervorragende Ausstellung wurde durch den Citron Veteranen Club, Landesbezirk Sdbayern, zusammengestellt.

80s Ensemble die Gewinner

Am Samstag fand zum ersten Mal auf der Wiese vor der Klosterkirche das 80s Ensemble statt. Ein Concours besonderer Art. Das Alter des Fahrzeugs und das Alter des Fahrers durften in Summe maximal 80 ergeben. Fnfzehn Teilnehmer nahmen an der ersten Ausgabe dieses Wettbewerbs teil. Die Jury war begeistert von dem Esprit der Besitzer und der besonderen Auswahl der Fahrzeuge. Best of Show wurde ein Bitter SC mit jungem Besitzer. Den zweiten Platz belegte eine junge Besitzerin mit ihrem BMW 323 Individual, mit dem sie den Youngtimer Award gewann. Den dritten Platz errang die Besitzerin eines Porsche 911 Targa, der den 80s Award von der Jury verliehen bekam. Best in Class Tuning erhielt das AUDI 80 B Coup.

Hall of Thunder und 1. Frstenfelder Classic Motorrad Tour

Motorrad-Liebhaber kamen bei den Motorworld Oldtimertagen Frstenfeld ebenfalls auf ihre Kosten. Auf der Waaghuslwiese prsentierten sich zahlreiche Zweirder rund um die Hall of Thunder zum Motorrad Concours. Ein absolutes Highlight waren auch die Motorrder, die vor der Kirche vor und nach der 1. Frstenfelder Classic Motorrad Tour Aufstellung nahmen. Hier konnten teilweise rund 100 Jahre alte Fahrzeuge bestaunt werden.

Mehr Informationen: www.motorworld-oldtimertage.de