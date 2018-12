1955 OSCA MT4-2AD 1350 by Morelli

1937 verkauften die drei verbleibenden Maserati-BrĂŒder ihre Anteile an der Familienmarke, blieben jedoch Adolfo Orsi in den nĂ€chsten zehn Jahren behilflich. Die Motorsportfanatiker durch und durch, Bindo, Ettore und Ernesto konnten sich nicht lange von technischen Rennwagen fernhalten – 1947 grĂŒndeten die BrĂŒder OSCA, kurz fĂŒr Officine Specializzate Costruzioni Automobili, und prĂ€sentierten den ersten MT4 – ein stabiles leichtes Rohrrahmen-Chassis mit EinzelradaufhĂ€ngung vorne und einem Fiat 1.100-cmÂł-Block.

Bald darauf arbeiteten die BrĂŒder Maserati an der VergrĂ¶ĂŸerung des Hubraums. 1950 kam der MT4-2AD auf den Markt. Ausgestattet mit einem neuen Zwillingsnockenkopf an einem proprietĂ€ren Block wurde der Aluminium-Blockmotor ursprĂŒnglich mit 1.100 cmÂł angeboten, bevor er auf 1.340 cmÂł getunt wurde. Laut Quellen sind insgesamt 72 MT4 mit Motoren unterschiedlicher Verdichtung ausgestattet, die produziert wurden, bevor das Unternehmen 1963 an den Grafen Domenico Agusta verkauft wurde. Hier wird eines dieser unglaublich seltenen, von Hand gebauten Rennfahrzeuge angeboten.

Wie sehr oft ĂŒblich, wurde das Fahrgestell 1156 im Mai 1955 als rollendes Chassis mit einem MT4-2AD-Motor mit 1,100 cmÂł Hubraum an Giuseppe Rossi geliefert. Anstatt einen teuren Karosseriebauer fĂŒr eine Karosserie zu beauftragen, stellte Rossi seine eigene Aluminiumkarosserie her – in dieser Konfiguration lief der MT4 in ganz Italien und Frankreich mit viel Erfolg. 1957 wurde das OSCA in Rom unter der Nummer ROMA 301866 registriert – das Nummernschild, dass er bis heute behĂ€lt.

Im Jahr 1958 teilte Rossi das OSCA mit seinem Freund Enzo Buzzetti. Es war Buzzetti, der den MT4 wĂ€hrend des Targo Florio von 1959 fuhr, als ein Unfall die einzigartige Karosserie des Autos beschĂ€digte. Die Ersatzkarosserie wurde von Morelli bereitgestellt, der wĂ€hrend des gesamten Jahrzehnts Ă€hnliche Karosserien fĂŒr mehrere OSCAs gebaut hatte. Zu dieser Zeit wurde auch ein neuer OSCA-Block mit 1.300 cmÂł eingebaut, der es Rossi und Buzzetti ermöglichte, an Wettbewerben teilzunehmen.

1966 bestritt Fahrgestellnr. 1156 sein letztes Rennen; Jetzt mit einem 1.500-cm3-Fiat-Motor ausgestattet, gewann der OSCA seine Klasse. Nachdem der MT4 Wagen von einem anderen Besitzer vor Ort gefahren wurde, wurde er Mitte der 1990er Jahre restauriert und anschließend an den OSCA-Sammler Mr. Nonato verkauft, zusammen mit den 1.500-ccm- und 1.350-cc-Motoren und der ursprĂŒnglichen Fronthaube. Eine vollstĂ€ndige Restaurierung wurde vom nĂ€chsten Besitzer, Tommaso Gelmini, vorgenommen. Die Mechanik wurde vom Spezialisten Gianni Torelli ĂŒberholt, die komplette Karosserie und Karosserie wurden von Mario Galbiati restauriert.

Heute ist der OSCA mit dem 1.350-cm3-Motor und einem historischen ZF-Getriebe ausgestattet, das zuverlĂ€ssiger ist als das ursprĂŒngliche Fiat-Modell. In letzter Zeit hat das Chassis 1156 an vielen historischen Rennen teilgenommen, darunter mehrere Mille Miglias. Dieser echte Wettbewerber bietet dem OSCA MT4 die Möglichkeit, einige der grĂ¶ĂŸten Fahrereignisse der Welt stilvoll durchzufĂŒhren.