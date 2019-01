25 Jahre RAV4: Die Toyota Collection feiert

In ihrer Fahrzeugsammlung Toyota Collection in Köln feiert Toyota am Sonnabend, 2. Februar, ein Vierteljahrhundert RAV4. Der SUV-Thementag findet von 10 bis 14 Uhr auf dem GelĂ€nde von Toyota Deutschland (Toyota Allee 2, 50858 Köln) statt. Zu erleben sind alle fĂŒnf Generationen des RAV4 – vom Fun Cruiser aus dem Jahr 1994 bis zum neuen Vollhybrid mit elektrischem Allradantrieb. Der Eintritt ist frei.

Mittlerweile sind ĂŒber 8,5 Millionen RAV4 der fĂŒnf Modellgenerationen gebaut worden – als luftiges Cabrio, ultrakompakter DreitĂŒrer oder familienfreundlicher FĂŒnftĂŒrer mit Hybridantrieb. Zu den AusstellungsstĂŒcken gehören unter anderem der 4×4-FunCruiser fĂŒr Strand und Shoppingmall aus den 1990er Jahren und das Siegerfahrzeug der spektakulĂ€ren Scandinavian Electric Car Rallye. Die Besucher können in fast alle Exponate einsteigen. Auf einer Leinwand werden zudem private Bilder von Erlebnissen mit dem RAV4 gezeigt und live kommentiert. Die Modellbezeichnung ist die AbkĂŒrzung fĂŒr Recreational Active Vehicle 4-Wheel Drive und meint in etwa Allradfahrzeug fĂŒr FreizeitaktivitĂ€ten.

Vor den Toren der Toyota Collection werden die verschiedenen Communities und Clubs ein Geburtstagstreffen fĂŒr den RAV4 abhalten und dazu seltene und weitgereiste Fahrzeuge mitbringen. Nicht fehlen werden Young- und Oldtimer anderer Modellreihen, denn die Kölner Sammlung hat sich mit ihren monatlichen Publikumstagten als Ziel fĂŒr Ausfahrten etabliert. Auch am Thementag sind weit mehr als 70 klassische Toyota aus fĂŒnf Jahrzehnten zu sehen, darunter der Offroad-Klassiker Land Cruiser, der rare Crossover-Kombi Tercel 4WD als Wegbereiter des RAV4, frĂŒhe Hybrid-Modelle und Sport- und Rennwagen sowie exklusive Prototypen und Showcars. FĂŒhrungen starten um 10.30 Uhr und 12.30 Uhr und sind ebenfalls kostenfrei.

FĂŒr vorangemeldete Teilnehmer finden zudem in Kooperation mit der Toyota Motorsport GmbH (TMG) FĂŒhrungen im Motorsport-Museum statt. Die gut einstĂŒndigen FĂŒhrungen starten um 10 Uhr, 12 Uhr und 14 Uhr an der Toyota Collection. Pro FĂŒhrung können maximal 30 Personen teilnehmen. Die Voranmeldung lĂ€uft ĂŒber die Facebookseite der Toyota Collection. Die Anmeldefrist endet am 28. Januar 2019 um 15 Uhr.