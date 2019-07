25000 Besucher beim Klassikertreffen von Opel

25 000 Besucher und dazu rund 2800 Oldtimer aller Art und Rennprominenz machten das Klassikertreffen an den Opelvillen in Rssselsheim am vergangenen Wochenende wieder zur grten eintgigen Oldtimerveranstaltung Deutschlands. Das Programm war zur Feier von Opels 120 Jahre Automobilbau von Opel ganz besonders ausgestattet.

Ihren 50. Geburtstag feierten dabei die Mitglieder der K‑A‑D B-Reihe, die Klassiker Kapitn, Admiral und Diplomat. So fuhren Opel-Deutschland-Chef Ulrich Selzer und der Rsselsheimer Oberbrgermeister Udo Bausch stilecht im Diplomat B V8 vor. Die 230 PS starke Langversion des groen Opel wurde bereits 1976 beim Staatsbesuch des damaligen amerikanischen Prsidenten Gerald Ford genutzt.

Auerdem blickte Opel mit allen Gewinnern von 1979 bis 1989 auf vier Jahrzehnte Nachwuchsfrderung im Opel-Cup und auf Jahrzehnte der Erforschung und Entwicklung elektrischer Antriebe zurck. So war das Weltrekordfahrzeug Elektro GT zu sehen. Georg von Opel, der Enkel des Firmengrnders, fuhr 1971 mit dem 188 km/h schnellen Wagen sechs Elektromobil-Weltrekorde. Zwei gekoppelte Gleichstrom-Motoren lieferten bei diesem Versuchsfahrzeug 120 PS (88 kW). Die Energie bezogen sie aus einer 590 Kilogramm schweren Nickel-Cadmium-Batterie. Die Reichweite war bei maximal 44 Kilometer bei konstant Tempo 100 km/h. 2011 kam mit dem Ampera dann das erste Elektroauto der Marke in modernen Zeiten auf den Markt. Das mit einem Range Extender ausgerstete Fahrzeug wurde Europisches Auto des Jahres 2012 erhlt. Beim Klassikertreffen stand ein ganz besonderes Exemplar: ein von Barack Obama handsignierter Ampera. Der ehemalige US-Prsident hatte sich bereits Ende 2010 am Rande eines NATO-Gipfels in Lissabon ber das Auto informiert. Als drittes Elektroauto wurde der noch nicht im Handel befindliche neue Corsa-e mit 136 PS (100 kW) und einer Reichweite von bis zu 330 Kilometern prsentiert.

Sichtlich Spa hatten auch Jochi Kleint und Gunter Wanger, Rallye-Europameister von 179, als sie von der Menge umjubelt in ihrem Original-Siegerfahrzeug, dem 186 PS starken Ascona B, vor den Opelvillen vorfuhren. Das ist ein unvergleichliches Gefhl, nach so vielen Jahren wieder in dem Auto zu sitzen, mit dem wir die Europameisterschaft geholt haben, schwrmten die Beiden bei der Autogrammstunde im Anschluss. Genauso sportlich war auch der Auftritt von Jockel Winkelhock. Vor einer Woche noch war er mit dem Opel Corsa A Cup auf zweitgiger Tour bei der ADAC Oldtimerfahrt Hessen-Thringen geweden, gestern fhrte er den 83 PS starken Rallye-Corsa der ersten Generation den Fans des Klassikertreffens vor. Dieses Auto macht heute noch Spa zu fahren. So agil, mit so viel Power das ist ein echter Rennfloh, schwrmte der Opel-Markenbotschafter. Der Corsa A Cup hatte bereits 1983 seine Premiere im ONS-Opel-Junior-Cup, mit dem der Automobilhersteller jungen Talenten die Mglichkeit gab, am Motorsport teilzunehmen. Die Besucher konnten weitere zehn Original-Opel-Cup-Fahrzeuge begutachten.

Die zweite Generation von Kapitn, Admiral und Diplomat feiert heuer ihr 50-jhriges Jubilum. Ein wesentliches Kennzeichen der groen Drei ab 1969 ist die legendre De-Dion-Hinterachse, die seinerzeit fr einzigartigen Fahrkomfort sorgt. Dafr verantwortlich war insbesondere Herbert Oberhaus. Der damalige Leiter der Fahrwerksabteilung bei Opel war mageblich an der Anpassung der fortschrittlichen Hinterachse an die KAD-Modelle beteiligt und konnte als Ehrengast beim diesjhrigen Klassikertreffen den interessierten Oldtimer-Liebhabern dazu so manches Detail verraten.

Wer zurck zu den Anfngen von Opel als Automobilhersteller gehen wollte, konnte Fahrzeuge der ersten Jahre vor Ort in Augenschein nehmen. So prsentierte Opel den Original Patenmotorwagen System Lutzmann von 1899 ebenso wie den 4/8 PS Doktorwagen von 1909 oder den 4/12 PS Laubfrosch. Ebenfalls beim Klassikertreffen dabei war ein Opel Blitz Kastenwagen von 1959. Ursprnglich fr Transportaufgaben von Handel und Gewerbe konzipiert, wurde der Transporter frisch restauriert beim Jugendkirchentag 2008 in Rsselsheim als mobile Anlaufstelle genutzt. Er schlug beim Klassikertreffen die Brcke zur jngsten LCV-Generation von Opel (Light Commercial Vehicles), dem brandneuen Vivaro aus der Kooperation mit PSA.