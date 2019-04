45 Jahre Golf

An jedem Tag ohne Unterbrechung wird seit Produktionsbeginn alle 45 Sekunden irgendwo auf der Welt (rein rechnerisch) ein neuer Golf bestellt. Die Erfolgsgeschichte des kantigen Kfernachfolgers begann vor 34 Jahren.

Am 29. Mrz 1974 lief im Volkswagen Werk Wolfsburg offiziell die Produktion des knftigen Bestsellers an. An diesem Tag ahnte niemand bei Volkswagen, dass der Nachfolger des legendren Kfer bis heute mehr als 35 Millionen Mal in aller Welt gekauft werden wrde. Im Durchschnitt wurden rund 780.000 Fahrzeuge pro Jahr produziert.

Anfang der 1970er-Jahre – knapp 40 Jahre nachdem Ferdinand Porsche das geniale Konzept erdacht hatte – wurden rund 1,3 Millionen Kfern im Jahr produziert. Doch in Wolfsburg war klar, dass ein Nachfolger her musste: der Golf sollte diese Rolle bernehmen.

Der erste Golf trat angesichts seiner Abmessungen nach heutigen Mastben recht bescheiden auf. Zunchst war das Konzept so einfach gehalten, dass sich die Kunden keinen Kopf machen mussten. Es gab den Golf nur zwei- oder viertrig und die beiden Benzinmotoren, die zur Auswahl standen (37 kW/50 PS oder 51 kW/70 PS) und die Ausstattungen L, S und LS stellten auch keine groe Herausforderung dar. Vielleicht lag gerade darin ein Geheimnis. Auer dem Viergang-Handschaltgetriebe gab es noch eine Automatik. Mit dem Handschaltgetriebe erreichte man 50 PS maximal 140 km/h und mit dem strkeren 1,5er-Motor schaffte man sogar 160 km/h. Auch seine bescheidenen Verbrauchswerte sprachen fr den Golf: die Basisversion brauchte knapp ber sechs Liter auf 100 Kilometer. Unvergessen ist die lkrise von 1973 (mit autofreien Sonntagen), so dass sich der gnstige Verbrauch des Golfs gegenber dem durstigen Kfer als positiv erwies.

Die deutsche Zulassungsstatistik fhrt der Golf seit 1974 fhrt (mit einer Unterbrechung 1980 durch den Mercedes W 123).

Wichtige Daten zum Debt des Golf I:

29.03.1974:Erster Golf luft vom Band Start der Serienproduktion

08.07.1974:Golf steht in den Verkaufsrumen der Volkswagen Hndler

05.08.1974:Auslieferung des neuen Golf an die Kunden beginnt



Der Golf I von 1974

Aufbau:Zwei- und Viertrer mit Heckklappe

Innenraum:Fnfsitzer, 300 Liter Kofferraum, Rckbank klappbar

Motoren:1,1 Liter-Vierzylinder-Benziner, 37 kW / 50 PS; 1,5 Liter-Vierzylinder-Benziner, 51 kW / 70 PS

Antrieb:Vorderradantrieb, Viergang-Schaltgetriebe, optional Dreigang-Automatik

Hchstgeschw.:140 km/h (50 PS, Schaltgetriebe); 160 km/h (70 PS, Schaltgetriebe)

Modelle:Golf und Golf L (jeweils 50 PS); Golf S und Golf LS (jeweils 70 PS)