50 Jahre Baja 1000

Das berĂŒhmte Rennen im SĂŒden von Kalifornien, auf einer Halbinsel Mexikos, zĂ€hlt sicherlich zu den gefĂ€hrlichsten und hĂ€rtesten Rennen der Welt. Das Rennen fĂŒr MotorrĂ€der und Fahrzeuge der Klasse 11, modifizierte und umgebaute Volkswagen KĂ€fer Fahrzeuge (heutzutage dĂŒrfen auch Trucks und andere Custom Cars teilnehmen), geht ĂŒber 1000 Meilen.

Aber die Baja 1000 hat seinen Ursprung in einem weitaus weniger harten Rennen. In den 60er Jahren hatte Bruce Meyers wĂ€hrend der Hippie Kultur die Beach Buggies erschaffen. Fahrzeuge auf einem Volkswagen KĂ€fer Chassis mit eigenwilligen, teils aus Kunststoff gefertigten Aufbauten. Immer wieder fanden an Strandabschnitten mit diesen Beach Buggies oder KĂ€fer Derivaten kleinere Rennen statt. Man traf sich an den Wochenenden. Doch 1967 wurde aus den kleinen Treffen ein organisiertes großes Off-Road Rennen mit einem vorgeschriebenen Streckenverlauf. Gestartet wird in Ensenada, das Ziel liegt in der NĂ€he von Cabo San Lucas. Dazwischen 1000 Meilen staubige WĂŒstensrecke.

Bruce Meyers, mittlerweile 91 Jahre alt und Erschaffer der Beach Buggies und Baja KĂ€fer erzĂ€hlt in einem Interview ĂŒber die Geschichte der Baja 1000 und warum dieses Rennen bis heute so legendĂ€r, aber zugleich auch so gefĂŒrchtet ist.