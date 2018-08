50 Jahre Morgan Plus 8

Um den 50. Geburtstag des legendĂ€ren Morgan Plus 8 zu feiern, wird die Morgan Motor Company auf ihrer jĂ€hrlichen Thrill on the Hill-Veranstaltung am 11. und 12. August Gastgeber der grĂ¶ĂŸten Zusammenkunft von Morgan-Autos in Großbritannien sein.

Morgan-Besitzer und Fans werden an den zwei Tagen zusammenkommen, um eine Reihe von Unterhaltung zu genießen. Mit 50 Jahren Morgan Plus 8 wird dieses legendĂ€re Modell in beeindruckender Tradition prĂ€sentiert. Morgan hat die Hilfe ihrer Besitzer in Anspruch genommen, um eine handverlesene Auswahl von 50 Plus 8 aus allen Epochen der Produktion zusammenzustellen. In der Aufstellung enthalten ist:

MMC 11 Das fabrikeigene Auto aus dem Jahr 1968, das die aktuelle Ausgabe zum 50-jÀhrigen JubilÀum inspirierte

Das fabrikeigene Auto aus dem Jahr 1968, das die aktuelle Ausgabe zum 50-jĂ€hrigen JubilĂ€um inspirierte OUY 200E Der erste Prototyp von 1968, der in San Francisco bei Morgan Dealer, Bill Fink, ist. Dieses Auto wird extra fĂŒr die Veranstaltung aus den USA mitgebracht.

Der erste Prototyp von 1968, der in San Francisco bei Morgan Dealer, Bill Fink, ist. Dieses Auto wird extra fĂŒr die Veranstaltung aus den USA mitgebracht. AB 16 Das Original Plus 8, ehemals im Besitz von Peter Morgan.

Das Original Plus 8, ehemals im Besitz von Peter Morgan.  J 9546 Der letzte jemals gebaute Plus 8, das Keith Ahlers gehört.

Der letzte jemals gebaute Plus 8, das Keith Ahlers gehört. Plus 8 50. Die erste der neuen Plus 8 50. Sonderserien – derzeit ein fabrikeigenes Fahrzeug

Die Feierlichkeiten beginnen am Samstag in der Fabrik in Malvern mit Live-Musik von Soul Traffic, der authentischen Soul-Band Großbritanniens, die die grĂ¶ĂŸten und besten Soul-Nummern der 60er Jahre spielen wird. Die Rockabellas werden auch eine Mischung aus swingenden Big-Band-Hits aus vergangenen Jahren und maßgeschneiderten Arrangements moderner Popsongs servieren.

Die Unterhaltung erstreckt sich ĂŒber Morgans Autofahren mit verwöhnenden Schönheitsbehandlungen, klassischem Friseurservice mit MĂ€nnerpflege und traditionellen FahrgeschĂ€ften fĂŒr alle. Es wird köstliches handwerkliches Essen, die Möglichkeit gegeben, einige spezialisierte Handwerke zu erwerben, und sogar die Gelegenheit, bei einer FĂŒhrung durch die Morgan-Fabrik die Handwerkskunst hautnah mitzuerleben. Ein riesiges Feuerwerk wird den ersten Tag mit einem Paukenschlag abschließen.

Über all die anderen aufregenden Momenten, die die Morgan Motor Company an den beiden Tagen vorbereitet hat, werden die Fans erfreut sein, an vorderster Front möglichrweise ĂŒber die offizielle EnthĂŒllung der zwei neusten Attraktionen, die demnĂ€chst verfĂŒgbar sein werden.

Am Sonntag geht es weiter zum Prescott Hill Climb, wo die Besucher einen Tag Motorsport erleben werden, wĂ€hrend Morgans auf den berĂŒhmten HĂŒgel fahren. Besucher haben die Möglichkeit, den Kurs in ihrem eigenen Morgan zu fahren oder auf dem Beifahrersitz eines Fabrikautos ĂŒber vorbestellte ZeitlĂ€ufe zu springen. Die Mittagsparade ist ein Event-Highlight, das Sie nicht verpassen sollten, wenn ein ganzes Geschwader von Morgan-Maschinen auf die Strecke geht, bevor Richard Goodwin in seinem Pitts S2S-Muscle-Bi-Plane Flugzeug-Stunts durchfĂŒhrt.