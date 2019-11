50 Jahre Toyota Publica

In der Toyota Collection dreht sich am 2. November alles um die Kleinwagengeschichte des japanischen Herstellers. 1959 startete der Publica, Toyotas erster moderner Kleinwagen. Zusammen mit dem Starlet ist der Publica ein VorgÀnger des Yaris. Auf dem GelÀnde von Toyota Deutschland sind die Kleinwagen-Ahnen am 2. November zu sehen.

Mit dem Publica prÀsentierte Toyota 1960 den ersten Kleinwagen als japanisches Volksauto. In Deutschland startete der Publica im Jahr 1974 erfolgreich unter der Bezeichnung Toyota 1000. Ab 1978 löste ihn dann der Toyota Starlet ab. Als erster in Europa designter und gebauter Toyota-Kleinwagen ist seit 1998 der Yaris unterwegs. Seit 2011 wird der Yaris als weltweit erster Kleinwagen mit Hybridantrieb angeboten.

Zu den Kleinwagen-Highlights in der Toyota-Collection zĂ€hlen mehrere Cup-Fahrzeuge, die bei den Markenpokalrennen Yaris Cup und Starlet Cup eingesetzt wurden. Aber auch ein Yaris GRMN als schnellster, serienmĂ€ĂŸiger mit Straßenzulassung gebauter Yaris ist mit von der Partie. Mit dem 212 PS starken, europaweit auf 400 Einheiten limitierten Kompaktsportler Yaris GRMN feierte Toyota 2017 das Comeback in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft.

Im Kontrast dazu stehen die Modelle Toyota 1000 und Toyota Starlet, die als Familienautos oder SchrĂ€ghecks im Kleinwagensegment konzipiert waren. Bei zwei kostenfreien FĂŒhrungen um 11 und 13 Uhr geben Experten Hintergrundinfos und prĂ€sentieren die Modellgeschichte. Insgesamt zeigt die Toyota Collection rund 70 Fahrzeuge aus sechs Jahrzehnten, darunter Offroader, Rennwagen, SportcoupĂ©s, rare Typen fĂŒr den japanischen Markt und auch Schnittmodelle von Hybridfahrzeugen.