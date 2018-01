Die schönsten Motorräder der Welt

Jedes Jahr zieht The Quail Motorcycle Gathering Tausende von Gästen in das beeindruckende Quail Lodge & Golf Club Gelände, wo die weltweit seltensten, schnellsten und schönsten Motorräder präsentiert werden.

Die 10. jährliche Show schnellsten und schönsten Motorräder zu präsentieren. Die zehnte jährliche Show wird neben einer Vielzahl von Klassen für Vor- und Nachkriegsmotorräder neue Marken bieten.

Der legendäre Customizer Arlen Ness, der mit seinem Sohn Cory Ness und Enkelsohn Zach Ness dafür bekannt ist, dass er bei seinem nordkalifornischen Unternehmen Arlen Ness Enterprises mitgeholfen hat, die Chopper- und Show-Bike-Industrie zu entwickeln, wird geehrt und erhält eine eigene Klasse mit wilden und berühmten Bikes aus dem Ness-Museum.

Spannend: Der Gegensatz zwischen der Kunst des Handwerks, die in handgefertigten blanken Custom Bikes präsentiert wird und der technologischen Revolution der aktuellen Ära wird ein Feld von modernen und klassischen Café Racers neben einer neuen Klasse von Elektro-Motorrädern auf dem Feld darstellen.

„Das Quail-Motorrad-Treffen ist stolz darauf, diese neuen speziellen Klassen für unsere 2018 Show zu präsentieren,“ sagte Gordon McCall, Direktor des Motorsports. „Wir lieben die Idee, Motorräder zu zeigen, die nicht nur der zeitlosen Reinheit des Motorradsports Tribut zollen, sondern auch einen Einblick in die Zukunft der Motorradindustrie geben. Wir freuen uns auch, einige der wildesten Bikes zu präsentieren, die jemals aus den Köpfen und der Sammlung der Familie Ness stammen, die sowohl in der Bike-Welt als auch hier in Nordkalifornien Legenden sind.“

Wie immer wird die Show auf dem unberührten Rasen der Quail Lodge & Golf Club durchgeführt. Das von GEICO Motorcycle, einem Signature Motoring Event der Peninsula Hotels, präsentierte Quail Motorcycle Gathering wird am 5. Mai 2018 stattfinden.