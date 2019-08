60er Jahre Oldtimer beim Capitol

Die Menschen hinter den PS-Zahlen der ausgestellten Klassiker zhlen ebenso zum kulturellen Erbe der USA wie die ausgestellten Oldtimer, die mit ihrer Historie in Washington ausgestellt werden – auf Initiative der Historic Vehicle Association Cars auf der Capital-Ausstellung in der National Mall in Washington, DC. Die Ausstellung wird im Glasgehuse der HVA auf dem Weg zwischen dem Smithsonian National Air & Space Museum und der National Gallery of Art in Washington, DC, gezeigt und ist fr die ffentlichkeit kostenlos.

Diese historisch bedeutenden Fahrzeuge befinden sich in Privatbesitz und werden im Rahmen des National Historic Vehicle Register-Programms der HVA in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Innenministerium (HAER) in Gedenken festgehalten und dauerhaft in der Library of Congress archiviert.

Fahrzeuge:

– 19. September Der 1969er Chevrolet Corvette Stingray des Astronauten Alan Bean Apollo 12 – 26. September 1966 Volkswagen Deluxe Kombi von Esau und Janie B. Jenkins

Apollo 12 Astronaut Alan Beans Chevrolet Corvette Stingray von 1969

Ab 1961 bot General Motors allen Astronauten ein Programm an – mieten Sie eine Chevrolet Corvette fr 1 USD pro Jahr. Jeder stammte von einem ehemaligen Indy 500-Sieger und GM-Hndler, Jim Rathmann, der ein Autohaus in der Nhe des Space Centers in Florida besa.

Der vierte Mensch, der auf dem Mond wandelte, Alan Bean, der Apollo 12 Lunar Module Pilot von 1969, nahm am Leasing-Programm teil. Zusammen mit seinen Kollegen (die alle an der Gestaltung des Farbschemas beteiligt waren) Bean, Pete Conrad, Mission Commander; und Dick Gordon, Command Module Pilot, whlte eine Gold-Schwarz-Farbkombination. Auf dem vorderen linken Kotflgel jedes Wagens befand sich eine rote, weie und blaue Plakette. Auf jedem Feld befanden sich: LMP, CDR und CMP, um die Positionen zu vertreten, die sie auf der Mission innehatten.

Die Corvette gewann 2002 beim National Meet der National Corvette Restorers Society (NCRS) einen Top Flight Award (mit mehr als 97 Punkten) und 2003 den begehrten Duntov Award of Excellence bei den NCRS Nationals. Im Jahr 2008 gewann das Auto auch den NCRS American Heritage Award „fr die Erhaltung eines historisch bedeutenden Stcks der Corvette-Geschichte“ bei den NCRS Nationals. Damit war es die einzige Corvette in der Geschichte, die sowohl Duntov- als auch Heritage-Preise gewann. Bis heute hat das Auto etwas mehr als 35.000 Originalmeilen auf seinem Kilometerzhler.

Von den drei nach Kundenwunsch bestellten 390 PS starken 427 Stingray-Coups berlebt nur die Corvette, die frher im Besitz von Alan Bean war. Der jetzige Besitzer, Danny Reed, hat das Auto 48 Jahre lang besessen.

1966 Volkswagen Deluxe Kombi von Esau und Janie B. Jenkins

Esau und Janie B. Jenkins waren Pioniere vor und whrend der Brgerrechtsbewegung. Als Unternehmer, Gemeinschaftsorganisatoren und Grnder von Organisationen und Institutionen widmeten sie sich gemeinsam dem Ziel, den Menschen in Johns Island, South Carolina und darber hinaus Chancen und Hoffnung zu bieten.

In den 1940er Jahren kauften sie mit Geldern aus der Landwirtschaft und dem Verkauf von Produkten Busse, um Kinder zur Schule und Arbeiter zu Arbeitspltzen in Charleston, SC, zu bringen. Whrend der Busfahrten brachten Esau und Janie B. ihren erwachsenen Passagieren die Informationen bei, die zum Bestehen der Lese- und Schreibprfung erforderlich waren, damit sie registrierte Whler werden konnten. Zusammen mit anderen waren sie fr den 1948 gegrndeten Progressive Club verantwortlich, der Gemeinschaftsprogramme wie rechtliche und finanzielle Untersttzung, Kinder- und Erwachsenenbildung und Gemeinschaftsworkshops anbot. Das Gebude beherbergte ein Lebensmittelgeschft, eine Tankstelle, ein Gemeindezentrum sowie Konferenz- und Unterrichtsrume. Fhrungskrfte wie Dr. Martin Luther King Jr. und andere nahmen an Workshops und Community-Meetings teil.

Ihr Volkswagen von 1966 war eine Ikone in ihrer Gemeinde und im ganzen Sden. Auf die Heckklappe des Mikrobusses wurde das berchtigte Sprichwort von Herrn Esau gemalt: Liebe ist Fortschritt, Hass ist teuer. 2014 spendete die Familie die Heckklappe zusammen mit der Motorabdeckung an das Smithsonian National Museum of African American Geschichte und Kultur in Washington, DC, wo es auf Dauer ausgestellt bleibt.

„Das Automobil hat einen unauslschlichen Eindruck in unserer Geschichte hinterlassen und wir glauben, dass das amerikanische Automobilerbe niemals verloren gehen oder vergessen werden sollte“, sagte Diane Parker, Vizeprsidentin der Historic Vehicle Association. „Um unsere berzeugungen zu untersttzen, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, das Erbe der amerikanischen Automobilindustrie zu dokumentieren und zu teilen, indem wir die menschlichen Interessen hinter der Pferdestrke erzhlen und sicherstellen, dass ihre Geschichten auf Dauer festgehalten werden.“