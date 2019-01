Le Jog 2018: Einmal längs durch England

Le Jog 2018: Einmal lÀngs durch England

Wer einmal dabei war, der weiß es, wer davon liest ahnt es: LeJog ist eine der anspruchsvollsten und herausforderndsten Oldtimer-Veranstaltungen Europas. Eine Herausforderung, die fĂŒr viele erfahrene Rallyefahrer ein „Muss“ auf der langen Liste der „Muss man einmal erlebt haben“-Events ist.

Teilnehmen konnten in diesem Jahr Fahrzeuge, die vor 1986 gebaut wurden. Jeder weiß, was fĂŒr harte Bedingungen im Dezember zu erwarten sind und ganz am Ende ĂŒberquert niemand die Ziellinie ohne ein LĂ€cheln auf dem Gesicht.

Als sich die 71 Crews aus zehn Nationen zur 24. Ausgabe von Le Jog in Land’s End versammelten, um den jĂ€hrlichen viertĂ€gigen Test zu starten war allen klar: Es wird hart. Angezogen von der immensen Herausforderung, die ganze LĂ€nge des Vereinigten Königreichs zu erobern, die RegelmĂ€ĂŸigkeits-PrĂŒfungen und Tests entlang der Route zu bestehen gab es beim diesjĂ€hrigen Le Jog mehr ‚Rookies‘ (AnfĂ€nger) als wĂ€hrend der vergangenen zehn Jahre.

In der ersten Besprechung des letzten Aufbautages fragte der Schulungsbeamte Guy Woodcock, wie viele Konkurrenten im voll besetzten Raum Erstbesucher waren. Die HĂ€lfte des Publikums legt die HĂ€nde hoch! Guy fuhr fort, ihnen den Ratschlag zu geben: „Es geht um BestĂ€ndigkeit.“ Und: „Navigatoren, Sie mĂŒssen Ihre Fahrer kontrollieren, seien Sie jederzeit bereit – das macht einen großen Unterschied.“

Die Navigatoren bildeten eine geordnete Warteschlange, um ihre Kartenreferenzen zum Routenplot fĂŒr die erste Etappe zu erhalten, und gingen sofort an die Arbeit. „Heute Nachmittag gibt es viel zu tun, aber je mehr Sie heute erledigen können, desto einfacher wird es morgen sein“, sagte der Kursleiter. „Einige RegelmĂ€ĂŸigkeiten beginnen automatisch, wenn Sie Ihre eigene Startzeit in das Feld auf der Zeitkarte eintragen.“ Es wurde erklĂ€rt, wie wichtig dies war, insbesondere wenn MĂŒdigkeit einsetzt, um sich daran zu erinnern, es tatsĂ€chlich zu tun. In einem Jahr hatte sogar einer der Rekord-Medaillengewinner, Kevin Savage, vergessen, seine Startzeit einzugeben, und verlor wegen des Fehlers qualvoll eine Goldmedaille.

„RegelmĂ€ĂŸigkeitsprĂŒfungen wie das berĂŒhmte Monster von Loch Ness erfordern eine Stunde und fĂŒnfzig Minuten lang große Konzentration“, sagte Guy Woodcock. „Es ist ein absoluter Klassiker, um Fehler zu machen.“

Besatzungen erleben auch Tests, auf die sie sich freuen können, insbesondere der harte Caerwent-Test auf militĂ€rischem Gebiet. „Drei Tests im Dunkeln, es gibt viele Bordsteine, also seien Sie vorsichtig, normalerweise verlieren wir ein paar Autos, aber es macht großen Spaß“, verriet Woodcock.

Die Reihenfolge wĂ€hrend der Veranstaltung ist traditionell nach Fahrzeugnummer festgelegt. Die ersten Fahrzeuge auf der Straße sind die immer beliebteren Fahrzeuge aus den 1940er Jahren. Zwei der Crews dieser Klasse fahren sogar im Winter offen. Die Ausnahme bildet das Ford Chevrolet Fangio CoupĂ© von 1936 von Brian Scowcroft und Chris. Stolz daneben stehen zwei neunziger Jahre Derby Bentleys von Stuart Anderson / Richard Lambley und Elliot Dale mit Rookie-Navigator Charlotte Ryall.

Die Klasse 1 fĂŒr Fahrzeuge aus den 1940er Jahren absolvierte die rekordbrechende Le Jog-Goldmedaillengewinner-Crew von Andy Lane und Iain Tullie in ihrem 1932er Open-Top-Morgan 4: 4. FĂŒr die Mannschaft, die zuvor jĂŒngere Autos mit einem Dach ĂŒber dem Kopf gewonnen hat, eine ziemliche Leistung. Iain Tullie bemerkte, als er sich in das enge Morgan-Cockpit drĂŒckte, ohne Platz fĂŒr seine Karte zu haben: „Ich muss in dieser Position bleiben, nur um Andis linken Arm zu vermeiden, sonst kann er nicht den Gang wechseln!“

Zum zweiten Mal war einer von 27 Deutschen, die auf dem berĂŒhmten Le Jog antraten, Hans Wilhelm Dercks in seinem BMW 525era zurĂŒck gekommen. „Ich bin zurĂŒckgekommen, weil Le Jog gut fĂŒr das Gehirn ist! Die lange Strecke, die knifflige Navigation und das Verlassen des biologischen Rhythmus machen es in jeder Hinsicht sehr anspruchsvoll. Es ist auch nicht so einfach fĂŒr mich, wenn ich Ă€lter werde!“

Auf seinem allerersten Le Jog vertrat Kanada Branko Brkovitch. Er hörte aufmerksam den Briefings der Neuankömmlinge zu. „Nach all diesen RatschlĂ€gen werde ich einfach tun, was ich gesagt habe. Obwohl ich seit zwanzig Jahren regelmĂ€ĂŸig Rallye treibe, war Le Jog schon lange auf meiner Wunsch-Liste. Ich wĂŒrde jedoch sagen, dass es im Vergleich zu Kanada sehr warm ist.“

Trotz des starken Windes und des wirbelnden Regens waren die meisten Wettbewerber auf die bevorstehende Herausforderung vorbereitet. Nach vielen langen Monaten harter Arbeit und Vorbereitung durch das Organisationsteam und wochenlanger Erwartung der 71 Crews startete der Le Jog 2018 am Samstag, 8. Dezember, um 7:30 Uhr. Le Jog unterscheidet sich von anderen Rallyes, da es keinen Gesamtsieger gibt, aber bei jedem Kontrollpunkt Leistung abgefragt wird. Wer nicht punktet fÀllt vom Gold in den Silber Status.

Die 71 unerschrockenen Oldtimerteams fuhren in grimmigem, wirbelndem Regen und starkem Wind vom Startpunkt Land’s End ab, und ihre Scheinwerfer mĂŒhten sich durch die Dunkelheit des Samstagmorgens die Spur um die felsige Landzunge zu finden.

Mit diesem ersten Test startete die 24. Ausgabe von Le Jog, im fĂŒr den Tag einsetzenden Schneeregen. In weihnachtlicher Stimmung kamen Andy Lane und der Navigator Iain Tullie an der Startlinie an, mit Lichterketten, die um ihren Morgan von 1938 baumelten, beide Mannschaften in WeihnachtsmĂŒtzen! Es war vielleicht ein fröhlicher Start fĂŒr sie, aber es wurde schnell zu einem Humbug, als eine Schwimmerkammer von ihrem SU-Vergaser ausfiel, gefolgt von Problemen mit der Verteilerkappe. Sie kĂ€mpften darum, Teile zu finden, schafften es dann auch bis zum Ende der ersten Etappe bei Hogs Head in Abergavenny.

Mit neun Tests und fĂŒnf RegelmĂ€ĂŸigkeiten entlang der 305 Meilen langen Leg-1-Strecke, darunter vier Tests im berĂŒchtigten Caerwent-Trainingsbereich, haben sich die Autos langsam aufgewĂ€rmt. Der Mercedes Benz 280GE (G Wagen) von 1983 ist mit vier Mann besetzt, darunter die ehemalige DTM-Rennfahrerin Ellen Lohr. Sie hatten es mit einem Baum zu tun, der in RegelmĂ€ĂŸigkeit 4 ĂŒber die Straße gefallen war. Ein GlĂŒck, dass ein Einheimischer mit einer handlichen KettensĂ€ge vorbei kam!

Die frĂŒheren Medaillengewinner und Le Jog-Stammspieler Robert und Susan McClean in ihrem Rover P4 100 von 1962 stellten fest, dass ihre alten Scheibenwischer nicht wirklich dazu geeignet waren. „Sie verteilen das Wasser, anstatt es abzustoßen, aber es ist ein System aus den 50er Jahren!“

Der Tiverton-Test war eine knifflige und kurvenreiche Herausforderung, die viele Seen zum Spritzen von Autos zur VerfĂŒgung stellte. Einige heulten auf, als das Wasser den Motor anspritzte. Aber der fliegende MGB GT von Roger Tushingham und die exzellente junge Navigatorin Amy Henchoz waren nicht zu stoppen, als sie ihren Fahrer weiterfĂŒhrte. Das Paar flog durch den Test. Ebenfalls in fliegender Form befand sich der derzeitige HERO-Cup-Spitzenreiter, Augenarzt Thomas Gresly, navigiert vom Briten Jonathan Hanccox, als sie in ihrem Porsche 911 SWB den Test auf privatem Land durchfuhren.

Der Severn-Bridge-Test war wie eine riesige Autowaschanlage, da der Regen Konkurrenten und Beamte gleichermaßen traf. Bei RegelmĂ€ĂŸigkeit 5 ĂŒbernahmen schließlich 63 Autos die FĂŒhrung. Tim Lawrence und Andrew Fish stĂŒrzten mit ihrem MGB in einem Test auf privatem Land unverletzt gegen eine BrĂŒcke im Werrington Park, hofften jedoch, dass sie nach einer Reparatur ĂŒber Nacht weiterfahren könnten.

Als Le Jog weiter in die nasse walisische Nacht fuhr, fielen die Crews aus wie Fliegen. Leider ist der Ford-Konsul Capri von Paul Merryweather und Liz Jordan mit Kupplungsproblemen ausgefallen. Die deutsche Besatzung von Kai Dathe und Robert Renner forderte ihren Porsche 924 nach einem ersten Brand am Freitagabend schließlich erneut, was zu anhaltenden elektrischen Problemen fĂŒhrte.

Andy Simpson und Colin Sutton mussten ihren Mini 1275 GT herausziehen, und das glorreiche Chevrolet Fangio Coupe hat sich direkt nach ĂŒber Nacht in Telford eingefunden, um technische Probleme zu beheben. Brian Scowcroft kam erst spĂ€t in der Nacht vor dem Start bei Land’s End an und gab zu, dass dies aufgrund des Ereignissendrucks keine ideale Vorbereitung gewesen war.

Als die Crews eine kurze Pause einlegten, um sich in aufregende TC-Action tief in das abgelegene Wales zu begeben, mussten andere in Telford auch direkt ĂŒber Nacht aufhören, einschließlich Willy Davids Jaguar Mk 1 und Andy Lanes 1938 Morgan, der immer noch mechanisch litt.

Die dritte Etappe von Telford nach Slaley Hall begann um 9.00 Uhr am Sonntagmorgen.

Telford nach Slaley Hall – Die Ruhe vor dem Sturm

Nach den ersten beiden Etappen von Le Jog, die in den frĂŒhen Morgenstunden des Sonntagmorgens mit einer spannenden TC-Action im abgelegenen Wales endeten, erreichten die meisten Besatzungen Telford. Einige waren glĂŒcklich, manche waren erleichtert, aber es gab auch einige sehr enttĂ€uschte Crews, die sich von diesem schwierigen Ereignis zurĂŒckziehen mussten.

Nach ein paar Stunden Schlaf nahmen die verbleibenden Besatzungen 9 RegelmĂ€ĂŸigkeiten und 3 Tests auf der 300 Meilen langen Strecke nach Slaley Hall Hexham in Angriff. Obwohl immer noch ein anstrengender Tag, wurde den meisten klar, dass dies die Ruhe vor dem Sturm war. Sonntagabend wĂ€re die letzte Chance, sich vor dem Anstoßen an der englischen Grenze und weiter nach John O’Groats mit einer kurzen Pause in Fort William vor dem Ziel am Dienstag richtig auszuruhen.

Einige der Le Jog-Veteranen hatten das VergnĂŒgen daran, die „Rookies“ daran zu erinnern, dass sie noch nicht einmal auf halbem Weg waren. Eine der tapfersten Crews waren James Gleeson und Roger Knight, nur weil sie ihren großen Jaguar XJC von 1976 durch viele der engen und kurvenreichen Le Jog-Herausforderungen gefĂŒhrt haben, aber dies ohne Scheibenwischer zu tun, nachdem der Motor vollgepackt war, war gewagt. Sie waren zuletzt am Morgen gesehen worden, als sie Kartoffeln ĂŒber die Windschutzscheibe rieben, damit der Regen ĂŒber das Glas gleiten sollte.

Offene Autos vor 1940 verursachen nicht nur Unbehagen, da sie die Beziehungen belasten können, wie zum Beispiel die Schwierigkeit, den richtigen Weg zu gehen. Elliott Dales Navigator und Partnerin Charlotte Ryall, die ebenfalls ein Le Jog ‚Rookie‘ ist, sagte: „Es ist ein echter Test unserer Beziehung, sie kann im Auto manchmal frustrierend sein. Aber der Nervenkitzel des Flugens in den TC-Abschnitten, in denen wir unsere Minuten kontrollieren konnten, war einfach großartig.“

Ein anderer, der Spaß hatte und sich ernsthaft amĂŒsierte war Horst Pokroppa aus Deutschland, der fĂŒr Landsmann Henrik Verspohl im MGA CoupĂ© von 1957 navigierte.

Nach vier Tagen und drei harten NĂ€chten schafften es 51 ĂŒberlebende Autos und ihre zermĂŒrbten Crews unter den Siegesbogen von Jon O’Groats Scotland. Sie waren fast 1500 Meilen den langen Weg von der sĂŒdlichsten Spitze Englands bis zur Spitze Schottlands navigiert und gefahren.

Nach 16 Tests und 31 RegelmĂ€ĂŸigkeiten bei starkem Wind, strömendem Regen, Nebel und etwas Eis auf bereits rutschigen Straßen und Wegen wurden acht begeisterten Crews die begehrten Le Jog-Medaillen fĂŒr ihre Leistungen verliehen.

Vier Teams erzielten Goldmedaillen, darunter eine junge aufstrebende Star-Navigatorin, Amy Henchoz. Mit Silbermedaillen fĂŒr Stephen Owens und Nick Bloxham im Porsche 911 SWB und Eric Michiels, Aswin Pyck im Mercedes 450SLC 5,0 Liter. Es gab Bronze fĂŒr eines der unwahrscheinlichsten Rallye-Autos in der Veranstaltung, einen 1980er 5.3 Jaguar XJS. Die Medaillenliste ist kurz, was darauf hindeutet, dass 2018 die große Herausforderung war.