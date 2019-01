Sammlung Thomassen bei Artcurial

August Thomassen war eines von fĂŒnf Kindern, geboren 1923 in Maastricht. Sein Vater war Apotheker und seine Mutter französischer Herkunft lebte fĂŒr die Malerei, Literatur, Musik und Kultur. Thomassens Vater war einer der ersten, der in Maastricht ein Auto fuhr, und seine Ă€lteste Tochter war die erste Frau, die einen FĂŒhrerschein in der Stadt hatte! Samstags durfte der junge August seinen Vater im Auto begleiten und Medikamente in die umliegenden Dörfer liefern. Das Auto war auch im Mittelpunkt ihrer Ferien und brachte die Familie durch Frankreich. Automobile faszinierten August und er machte sein erstes Modell aus Holz, als er acht Jahre alt war. Es war eine Leidenschaft, die ihn nie verlassen hat.

Jahrzehntelang standen drei Bugattis und ein CitroĂ«n in einem ehemaligen Atelier. Thomassen hatte Angst, dass die Fahrzeuge gestohlen werden und hatte den Zugang zu dem Atelier mit schweren SandsĂ€cken zugestellt. Jetzt wurden die TĂŒren geöffnet und die Fahrzeuge ans Tageslicht gebracht. Alle Fahrzeuge werden bei Artcurial wĂ€hrend der RĂ©tromobile in Paris zur Versteigerung gebracht.

August war ein ungewöhnliches Kind, das immer auf der Suche nach einem Abenteuer davonlief. Im Alter von neun Jahren fiel er von einer BrĂŒcke und lag drei Wochen im Koma. Er hatte auch KinderlĂ€hmung und ĂŒberlebte. WĂ€hrend seiner Teenagerzeit wurde er zum „Enfant Terrible“ der Familie. WĂ€hrend sein Bruder und seine Schwestern zur UniversitĂ€t gingen, verbrachte August lieber Zeit mit Handwerkern, Technikern und Mechanikern. Obwohl seine Familie es verboten hatte, fĂŒhrte ihn seine Faszination fĂŒr Geschwindigkeit und Bewegung in den Radsport, in dem er viele Siege gewann. Seine Schwestern hielten seine TrophĂ€en in ihren Schlafzimmern versteckt. Seine Eltern erlaubten ihm, die Schule mit 15 Jahren zu verlassen und sich der berĂŒhmten Autoschule in Den Bosch anzuschließen. Zu diesem Zeitpunkt begann er auch mit seinen Skulptur-Arbeiten.

Der Krieg brach aus. Sein Ă€lterer Bruder wurde ein AnfĂŒhrer im Widerstand. Eines Abends, als er den Menschen beim Überqueren der Grenze half, wurde er von den Deutschen entdeckt. Nach einem schmerzhaften Verhör wurde er in ein Arbeitslager in Deutschland deportiert, wo die Gefangenen Bomben bauen mussten. Um die Zusammenarbeit zu vermeiden, schnitt er absichtlich seinen Finger ab. Eines Abends beschloss er, auf wagemutige Weise zu entkommen, indem er sich unter dem GĂŒterzug fest hielt, der durch das Lager fuhr. Der junge August reiste in GefĂ€ngniskleidung durch Hitlers Deutschland und sprang von einem Zug auf den Anderen. Er war stĂ€ndig in Gefahr, erschossen zu werden, erreichte aber schließlich dank eines sympathischen deutschen LokfĂŒhrers, der schwieg, die Niederlande. Nach einer Nacht, die er in einem Sarg auf einem Friedhof verbracht hatte, fand er seinen Weg zurĂŒck zu seinen Onkel Brand, der sich einverstanden erklĂ€rte, dass er sich in ihrer Villa in Eijsden verstecken könne. WĂ€hrend dieser Zeit kultivierte er seine zweite Leidenschaft, die Skulptur Arbeit. Sein Engagement fĂŒr den Widerstand veranlasste ihn, bis Kriegsende mit der RAF in England zusammenzuarbeiten.

Nach dem Krieg baute er aus Ersatzteilen ein Motorrad und reiste fĂŒnf Monate lang durch Spanien. Er verbrachte drei Monate an der Akademie der Bildenden KĂŒnste in Madrid und im Prado, wo er begann, seine Bestimmung zu verstehen: die Schönheit der menschlichen Form durch Skulpturen zu studieren. Nach seiner RĂŒckkehr aus Spanien wurde er an der Königlichen Akademie der Bildenden KĂŒnste in BrĂŒssel zugelassen, wo er seinen Abschluss erhielt und einen ersten Preis fĂŒr ein PortrĂ€t erhielt. Sein erster Auftrag war fĂŒr zwei drei Meter hohe Skulpturen fĂŒr die Biskuitfabrik „Liga“. Mit seinem Einkommen kaufte er ein GrundstĂŒck in Belgien und baute ein Atelier, in dem sein zukĂŒnftiger Bugatti T49 und T57 sowie der CitroĂ«n TrĂšfle fast 60 Jahre lang untergebracht wĂŒrden.

Kommissionen seiner typischen psychologischen PortrĂ€ts von Politikern, Schauspielern und GeschĂ€ftsleuten brachten ihn nach Genf, wo er seinen zweiten Bugatti T57 vom Genfer Chocolatier Pertuiset kaufte. Seinen ersten Bugatti T49 erwarb in den Vogesen, Germigny, von zwei Landarbeitern, die das Auto zum Transport von Kartoffeln benutzt hatten! 1958 heiratete er die schöne RenĂ©e Van Noorden, die ihn von Anfang an ermutigte, seinen Leidenschaften nachzugehen. Zusammen bekamen sie zwei Töchter. Jeden Tag spielte er Geige, um seinen ĂŒberempfindlichen und unruhigen Charakter zu beherrschen.

1963 kaufte August Thomassen in den Bergen der Haute Savoie ein GrundstĂŒck: das Land seiner Vorfahren. Dort baute er sein zweites Atelier und hielt sich fĂŒr den Rest seines Lebens dort auf. Hier arbeitete er jahrelang daran, seinen geliebten Bugatti T40 in den ursprĂŒnglichen Zustand zu versetzen. Er arbeitete zusammen mit Schneider, dem ehemaligen Vorarbeiter bei Gangloff. Um 1985 wurde seine BĂŒste von Ettore Bugatti vom National Automobile Museum in Mulhouse gekauft und ist dort bis heute erhalten geblieben. 1987 wurde seine bronzene BĂŒste von Yehudi Menuhin von dem berĂŒhmten Geiger an der Menuhin School of Music in London enthĂŒllt. Die BĂŒste von Lips, dem GrĂŒnder des National Automobile Museum of Holland, wurde 1990 eingeweiht.

Seine Bugattis inspirierten ihn durch ihre reinen Formen und Linien; ihre ewige Schönheit war fĂŒr ihn von unschĂ€tzbarem Wert.

August Thomassen arbeitete in seinen Studios in Belgien und in der Region Haute-Savoie an seinen beiden Leidenschaften Bugattis und Skulptur, bis er im Alter von 90 Jahren durch Krankheit behindert wurde.

Bugatti Type 40, Baujahr 1929

Dieses Auto hat noch sein ursprĂŒngliches Chassis und Motor. Der Motor mit der Nummer 633 gehörte zu einer Serie von zwölf (Nummern 632 bis 643), die im Dezember 1928 montiert wurden, und das entsprechende Chassis fĂŒr diese Motoren wurde im Januar 1929 fertiggestellt.

Bugatti Type 40, 1929

Am 5. Dezember 1928 erhielt die Garage Stand Auto in Paris einen Auftrag fĂŒr das Chassis 40719 und die Chassis 40716, 40717 und 40718. Die Zahlung fĂŒr diese vier Bestellungen von jeweils 31 025 Franken wurde spĂ€ter storniert. Das Bugatti-Verkaufsregister zeigt jedoch «40719/633, 25. Februar 1929» an Stand Auto in Paris ausgeliefert. Dies bedeutete, dies ist das Datum, an dem das Chassis von der Fabrik an die Pariser HĂ€ndler geliefert wurde, und obwohl die Rechnung scheinbar noch nicht beglichen war, wurde das Chassis aus dem Lager genommen.

Bis zum 11. November 1929 gibt es kein anderes Zeichen fĂŒr das Auto, als es auf einer Liste der in der 15. Rue du DĂ©barcadĂšre in Paris eingelagerten Fahrzeuge auftaucht. Das Chassis 40719 und 40604 war gerade aus Dastes GeschĂ€ft, den Vanvooren-Karosseriebauern in Courbevoie, zurĂŒckgeholt worden, hatte aber keinen Körper gehabt. Das ursprĂŒngliche Verkaufsregister weist auch auf die erste ErwĂ€hnung seiner Lieferung in Bleistift am 25. Februar 1929 hin: „III Grand Prix Bugatti“. Dies bezieht sich darauf, dass das Fahrgestell einer der Preise fĂŒr den «Dritten Bugatti Grand Prix» ist, der am 1. Juni 1930 ausgetragen wurde und zum zweiten Mal in Folge von Juan Zanelli gewonnen wurde.

Der Hersteller vergab renommierte Preise fĂŒr dieses Rundrennen in Le Mans. In der Presse steht nichts ĂŒber die Preise, die fĂŒr die Veranstaltung von 1930 angeboten wurden, aber der erste Preis im Juni 1929 beim zweiten Großen Preis von Bugatti war entweder 165 000 Franken oder ein Auto mit einem gleichwertigen Wert (einem aufgeladenen Typ 35) Der zweite Preis betrug 60 000 Franken oder ein Chassis vom Typ 44 und der dritte Preis betrug 36 000 Franken oder ein Chassis vom Typ 40. Die Gewinner konnten auch eine Anzahl von 1 000-Franken-Schecks wĂ€hlen, die in den ReparaturwerkstĂ€tten von Bugatti eingesetzt werden könnten

Wir mĂŒssen davon ausgehen, dass das Chassis 40719, der dritte Preis des GP von 1930, von der Gewinnerin Mille HellĂ© Nice abgelehnt und von der Bugatti-Fabrik wieder zum Verkauf angeboten wurde. TatsĂ€chlich blieb das Typ 40-Chassis im Bestand von Bugatti und wurde anschließend als Neuwagen an Victor Catteau, 8 bis rue François Cuvelle, in Douai verkauft, der es am 6. August 1930 mit der Nummer 168 MB 4 in seinem Namen registrierte. Der vollstĂ€ndige Firmenname lautete: «Victor Catteau Transports, Kohle, UmzĂŒge, Straße und Schiene, Möbellagerung“.

Es ist wahrscheinlich, dass das Auto in Nordfrankreich, in der NĂ€he von Lille, eine Karosserie hatte, aber wir haben keine BestĂ€tigung dafĂŒr. Die Cabriolet-Karosserie des „Milord“ war von hoher QualitĂ€t, hatte jedoch nicht den Stempel des bekannten Pariser Karosseriebauers. Victor Catteau fuhr den Type 40, seinen einzigen Bugatti, etwa fĂŒnf Jahre lang.

Das Auto wurde im FrĂŒhjahr 1935 verkauft und am 9. April in Paris mit der Nummer 6509 RJ 6 zugelassen. Der zweite Besitzer bleibt unbekannt, da alle Aufzeichnungen der Seine-Polizei fĂŒr diesen Zeitraum zerstört wurden.

1937 wechselte das Auto erneut den Besitzer, erworben durch Paul Bucher, einem Mitarbeiter der Bugatti-Fabrik in Paris und Molsheim. Seine Enkelkinder haben uns wertvolle Informationen ĂŒber das Auto geliefert, darunter ein auf der RĂŒckseite handgeschriebenes Foto. „Bugatti Type 40, der 1937 in Paris gebraucht gekauft wurde, reiste 1958 mit unbekanntem Kilometer nach Holland.

Seine Enkelkinder erzĂ€hlten von ihren Erinnerungen an einen ungewöhnlichen Mann: „Unser Großvater war ein eigensinniger Charakter, der seinem eigenen Weg folgte. Er arbeitete bei Bugatti als Werkzeugmacher. WĂ€hrend des Krieges wurde er von Bugatti nach Bordeaux geschickt. (…) Er richtete eine Reparaturwerkstatt fĂŒr Metzgereimaschinen ein. Aber seine Reben am Molsheimer HĂŒgel, die Mirabellen, die Herstellung von Schnaps, das Angeln in der Bruche oder am Rhein, die gerĂ€ucherten Aale und Saucisson (er hatte eine eigene RĂ€ucherei) waren ihm ebenso wichtig wie alles Mechanische! Unsere Großmutter Lucie und ihre Tochter MarlĂšne hassten es, in den Bugatti zu steigen, und schĂ€mten sich ĂŒber diesen ,alten Knaller‘, der immer zusammenbrach … Der Großvater machte sich mit einer Kiste voller Werkzeuge auf den Weg. Eines Tages besuchten sie alle ihren Sohn Jean-Paul in Luc-sur-Mer, der er als Koch arbeitete. Was fĂŒr eine Fahrt! Der Bugatti brach zusammen, und unsere Großmutter sagte, dass sie das Auto nie wieder sehen möchte!“

Und so verließ das Cabriolet 40719 1958 das Elsass in Richtung Holland, bevor er in Haute-Savoie verbleib. Am 27. Oktober 1972 wurde das kleine braune Landaulet im Namen von August Thomassen in seinem zweiten Wohnsitz in Haute-Savoie unter der Nummer 950 PB 74 registriert. Nach einer ersten Restaurierung in den 1960er Jahren benutzte er das Fahrzeug ohne bemerkenswerte Änderungen daran vorzunehmen. Es wurde in Blau und Schwarz neu lackiert, und Thomassen nahm an verschiedenen Rallyes in den Alpen teil. Dies beinhaltete eine Rallye im Mont-Blanc im Juli 1984, als das Auto einen kleinen Unfall hatte, der die ursprĂŒngliche Karosserie beschĂ€digte. August Thomassen entschied sich daher, die Karosserie zu entfernen und einen kleinen viersitzigen Torpedokörper, ein Grand-Sport-Modell, zu bauen. Dies ist bis heute nicht abgeschlossen. Damals bat er einen ehemaligen Mitarbeiter der Gangloff Carrosserie, Albert Schneider, ihm bei diesem Projekt zu helfen. Schneider hat alle ursprĂŒnglichen PlĂ€ne aufgespĂŒrt, von denen einige an den zukĂŒnftigen EigentĂŒmer weitergegeben werden. Der Holzkorpus ist perfekt konstruiert, aber noch nicht ganz fertig. Das HolzgerĂŒst wurde gebaut und die KotflĂŒgel und Lichter sind angebracht. Eine große Anzahl von Originalteilen wird mit dem Auto geliefert. Als der Typ 40 entdeckt wurde, wurden alle Ersatzteilkisten fĂŒr den zukĂŒnftigen Besitzer mitgenommen.

Eine Analyse der Komponenten des Fahrzeugs zeigt, dass der ursprĂŒngliche Motor mit der Nummer 630 noch im Chassis eingebaut ist und die Seriennummer 40719 auf dem KurbelgehĂ€use des Motors eingraviert ist. Die ursprĂŒngliche Hinterachse ist mit 630 nummeriert. Dieser mechanisch originale Typ 40 Grand Sport Torpedo hatte seit 1937 nur zwei Besitzer, Paul Bucher und August Thomassen. Mit einem solchen Stammbaum und der Gewissheit, dass er zwischen 1937 und 1958 von einem Mechaniker aus der Fabrik gewartet wurde, wird dieser Typ 40 fĂŒr alle Bugatti-Fans höchst begehrenswert. Es ist ein wunderbares Projekt, das weitestgehend abgeschlossen wurde.

VorfĂŒhrwagen des Pariser Autosalons 1932

1932 Bugatti Type 49 Berline 2/4 portes Vanvooren

Das Chassis 49487 wurde im Januar 1932 fertiggestellt und die Karosserie wurde einige Monate spĂ€ter montiert. Es war die lĂ€ngere Version mit einem Radstand von 3,22 m. Der Motor (Nr. 348), die erste von 18 Versionen, wurde im Dezember 1931 in der Fabrik montiert. Die Karosserie wurde von Vanvooren in Courbevoie gebaut, wie im Bugatti-Register fĂŒr Karosserien vermerkt: «Die 2/4-TĂŒrer-Limousinenkarosserie von Vanvooren, Courbevoie, am Chassis 49487, wurde der Fabrik am 7. Juni 1932 fĂŒr 21.500 Fr. in Rechnung gestellt. »Diese Karosserie war die Nummer 2316 in der Liste der Vanvooren-Karosserien, und ein identisches Auto, das Chassis 49488, mit der Karosserie 2317, verließ am 27. Juni 1932 die Werkstatt in Courbevoie.

Drei Monate spĂ€ter, am 1. Oktober 1932, wurde der Vanvooren-Salon 49487 auf der Straße zur Motor Show im Grand Palais transportiert, wo er als VorfĂŒhrwagen fĂŒr die Marke Buagtti diente. ZurĂŒck in der Fabrik, wurde er von Bugatti-Vertretern in den Jahren 1933 und 1934 eingesetzt.

Am 3. November 1933 wurde das Fahrzeug einem Vertreter namens Dumont mit Sitz in Nantes fĂŒr 39 000 Franken in Rechnung gestellt. Aus einem Briefwechsel im Februar und MĂ€rz 1934 zwischen der Fabrik und dem HĂ€ndler in Niort, JB Arnaud, stellen wir fest, dass bei dem Fahrzeug «Typ 3-Liter 300 ex-Dumont, Chassis 49487» der Motor in der Arnaud-Garage demontiert werden musste. In eine Kiste gestellt und zur Werkstatt in Levallois gebracht wurde. Im Februar 1934 wurde das Fahrgestell gereinigt und der Motor wieder in das Auto eingebaut. Es gibt einen Brief vom 5. MĂ€rz 1934, der von der Fabrik an J-B Arnaud adressiert wurde, betreffend «Der Motor des Chassis 49487, der Ex-Demonstration von Herrn Bouchard. »Dies sagt uns, dass er vom Agenten Dumont in Nantes gekauft wurde. Er wurde von Herrn Bouchard, einem Handels-Vertreter von Bugatti, als Demonstrationsfahrzeug verwendet und durch die Departements Charentes, Deux-SĂšvres und VendĂ©e gefahren.

Der Bugatti wurde am 25. Mai 1935 unter der Nummer 9747 AF 3 im Namen von «Bailliers Vater und Sohn, Coucy-les-Eppes, Aisne – registriert. »Dies wurde am 28. Mai 1936 in Marcel Baillier geĂ€ndert. Die Eltern von Marcel Baillier verdienten ihren Lebensunterhalt mit einem Hotel und fĂŒhrten in Coucy-les-Eppes ein GeschĂ€ft fĂŒr Getreide und Kohle. Marcel Baillier hatte ein angenehmes Leben, studierte Rechtswissenschaften und lebte auf dem Boulevard St Germain in Paris. 1935 lernte er Simone Beaudier, eine Studentin der Pharmazie, kennen. Am 4. April 1936 heirateten sie. Aus der Pariser Bourgeoisie stammend, hĂ€tte es Simone Baillier schwer fallen können, sich an das lĂ€ndliche Leben in einem kleinen Dorf in Aisne anzupassen, weit entfernt von ihrem riesigen Dorf Wohnung an der Avenue Henri Martin. Das Ehepaar ĂŒbernahm jedoch das Familienunternehmen und Simone Baillier grĂŒndete die «CoopĂ©rative Agricole de Coucy les Eppes», die sie bis zum Alter von 75 Jahren leitete. Marcel Baillier starb am 26. Juni 1992 in Courcy. Heute heißt eine Straße nach ihm im Dorf.

Um 1955 registrierte Georges Ponsart den Bugatti und erhielt die Nummer 333 CB 51. Eine seiner Schwiegertöchter, die 1950 heiratete, hat bestÀtigt, dass der Bugatti ungefÀhr zu dieser Zeit benutzt wurde Er wurde am 18. November 1957 an August Thomassen verkauft.

Eine aktuelle Inspektion des Fahrzeugs hat gezeigt, dass die mechanischen Elemente des Autos völlig original sind. Die Chassisplatte mit der Nummer «49487-19cv» ist original und wurde nie vom Schott entfernt. Das MotorgehĂ€use ist mit der Fahrgestellnummer 49487 eingraviert und hat die korrekte Motornummer «L 348» an der vorderen Halterung. Die Motorhaube mit der Motornummer und der Rest der Karosserie sind original. Die vier sĂ€ulenlosen TĂŒren mit vertikaler Verriegelung (Vanvooren-Patent ohne SĂ€ulen) bieten einen optimalen Zugang zum Fahrgastraum.

Das Armaturenbrett ist mit einem großen, ovalen Display ausgestattet, das vollstĂ€ndig original ist und sechs MessgerĂ€te enthĂ€lt, darunter eine Uhr und ein Tachometer, auf schwarzem Hintergrund. Das Fahrzeug hat immer noch seine beiden ReserverĂ€der an den KotflĂŒgeln, und als es 1957 in Germigny entdeckt wurde, hatte es noch seine ursprĂŒnglichen StoßfĂ€nger. Die zweifarbige gelbe und schwarze Lackierung ist wahrscheinlich die ursprĂŒngliche Farbauswahl aus dem Zeitpunkt, als sie an Herrn Baillier verkauft wurde. Die Messingplakette des ersten Besitzers, eingraviert mit „G.Ponsart. Germigny (Marne)“ steht immer noch auf dem Armaturenbrett.

Seit 1960 im Besitz von August Thomassen

1937 Bugatti Typ 57 Cabriolet von Graber

Dieser Bugatti Type 57 wurde im Januar 1937 gebaut, als Chassis 57500 mit dem Motor 373 ausgestattet und zwar gleichzeitig mit sieben weiteren Chassis desselben Modells. Am 9. Februar 1937 war das Chassis 57500 Gegenstand eines Auftrages des Bugatti-Vertreters Jean Sechaud in Genf, und der Auftrag gab einen geplanten Liefertermin am 12. Februar an. Ausnahmsweise hielt sich die Fabrik daran und das Chassis wurde am 15. Februar 1937 ausgeliefert.

Es wurde aller Wahrscheinlichkeit nach auf der Straße von Molsheim zum Karosseriebauer Herman Graber in Wichtrach in der Schweiz transportiert. Zwischen 1926 und 1940 baute Graber, ein hoch angesehener Karosseriebauer, rund 751 Karosserien fĂŒr die renommiertesten Marken, darunter Bentley, Bugatti, Delage, Delahaye, Duesenberg, Lagonda, Lancia, Maybach, Mercedes, Packard und Voisin.

Die Aufzeichnungen von Graber zeigen Vertragsnummern (die sich möglicherweise auf die Karosserienummern beziehen) ab 300 im September 1934 an. 300 war ein 4-sitziges Bugatti-Cabriolet, Fahrgestell 57161, und das erste von neun zwischen 1934 und 1937 von Graber gebauten Bugatti 57-Cabriolets. Die anderen 1936 gebauten waren die Fahrgestellnummern 57394-57444-57448-57483 und 1937 das Fahrgestell 57446- 57447-57500 und 57539. Bei diesen Cabriolets lagen die Referenznummern der Graber-Karosserien zwischen 300 fĂŒr Chassis 57161 bis 372 fĂŒr das endgĂŒltige Chassis 57539. Diese Greifer Typ 57 haben alle ĂŒberlebt. Ihre Körper unterscheiden sich in bestimmten Details. Das Chassis 57444-57448-57483-57446 hatte in der Reihenfolge, in der sie gebaut wurden, eine Motorhaube mit drei Reihen von drei vertikalen Lamellen. Die Karosserie des Chassis 57447 hatte fĂŒnf Reihen von fĂŒnf Lamellen, die in einem Winkel angeordnet waren, und 57500 war der einzige, der fĂŒnf Reihen von vertikalen Lamellen hatte. DarĂŒber hinaus waren die Karosserien von 57171-57394 und 57539 in Design und Form einzigartig.

Das Graber-Register berichtet, dass der erste KĂ€ufer dieses eleganten 57 Cabriolet 57 Raymond Barbey war, zwischen 1941 und 1973 CEO der Banque Lombard-Odier und Enkel des Bankiers Gustave Ador.

Das Archiv eines Sammlers, in dem viele der in Genf in den 1940er Jahren in Umlauf befindlichen feinen Autos recherchiert wurden, liefert spezifische Informationen ĂŒber das Auto: «Bugatti registriert GE 18787. Noch im Umlauf. 1940. M. R. Barbey, Prokurist in Chambesy. »Wir glauben, dass Mr. Barbey seinen Bugatti wĂ€hrend des Krieges behielt und anschließend verkaufte. Das Bugatti-Register von H.G. Conway aus dem Jahr 1962 besagt, dass der Bankier seinen Bugatti nur wĂ€hrend des Sommers benutzte und dass das Auto zwischen 1939 und 1947 im Ausstellungsraum der Garage von Sechaud verbracht hĂ€tte. Der Rekord fĂŒr den Einstieg von 1940 scheint dies jedoch teilweise zu entkrĂ€ften, da das Auto zu diesem Zeitpunkt noch im Umlauf war. In jedem Fall wurde das Cabriolet von Jean Sechaud fĂŒr einen Service ĂŒbernommen, bevor es an den Kunden und den Bugatti-Enthusiasten George Pertuiset verkauft wurde. Das Schweizer Polizeiarchiv gibt an: «Bugatti Typ 57 chĂąssis 57500, Registrierung GE 31319 24. Mai 1951. Georges Pertuiset, geboren 1883, Industrieller, 3 rue du MarchĂ© in Genf. Zu dieser Zeit war Herr Pertuiset der Chef von G. Pertuiset, Biscuits Chocolats und Pains d’Epice, einem etablierten und florierenden Familienunternehmen, das im ganzen Land SĂŒĂŸwaren verkaufte.

In der Garage von Jean Sechaud in der Rue du Stand, neben einem Ferrari 195 Inter von 1950 oder 1951, befindet sich ein Foto des Graber-Cabriolets mit dem Kennzeichen GE 31319, wahrscheinlich vor dem Genfer Autosalon. Wenn dies der FrĂŒhling 1951 war, ist es möglich, dass das Auto gerade von Pertuiset gekauft wurde. Nach den Angaben von HGConway wurde der Bugatti 1954 von Sechaud gewartet und nach fast zehnjĂ€hriger Verwendung durch den Biskuithersteller aus Genf am 3. Dezember 1960 verkauft. Der neue Besitzer war ein niederlĂ€ndischer Bildhauer, August Thomassen, der lebte im HĂŽtel des Rives du RhĂŽne in Vernier, einer Gegend von Genf. Das Fahrzeug wurde vor dem Kauf neu gewartet, das Fahrzeug wurde registriert und erhielt die Nummer GE 1737.

Citroën 5 HP

AndrĂ© CitroĂ«n wollte die 5 PS zu einem „echten“ Auto machen, nicht zu einem einfachen Cyclecar, aber den BedĂŒrfnissen derjenigen entsprechen, die sich keine 10 PS leisten konnten. Durchdacht, sparsam und robust werden die 5 PS schnell sehr beliebt. ZunĂ€chst als zweisitziger Tourer angeboten, wurde das Sortiment um ein Cabriolet erweitert, dann um einen dreisitzigen Tourer in Form eines Kleeblattes.

Das angebotene Auto verfĂŒgt ĂŒber die komfortabelste Karosserie, das Cabriolet, da es mit verschiebbaren Seitenfenstern ausgestattet ist, die vor Wind und Wetter gut schĂŒtzen. Es wurde der Thomassen-Sammlung vor Jahrzehnten zugetragen und neben dem Bugatti 49 auf der RĂŒckseite der Garage abgestellt. In scheinbar gutem Zustand hat das Auto von einer alten Restauration profitiert, die dazu beigetragen hat, dass es sich in einem außergewöhnlichen Zustand befindet. Die vielen feinen Details verleihen diesem Auto viel Charme, wie das Hutnetz hinter der Sitzbank oder der Radiax-ZubehörkĂŒhlerdeckel mit eingebautem Thermometer. Ein sehr komplettes Fahrzeug, mit Ausnahme der Armaturen, und in Übereinstimmung mit seiner ursprĂŒnglichen Konfiguration muss das Auto mechanisch ĂŒberarbeitet werden, um wieder auf die Straße zu kommen. Wird dann sowohl den Fahrer als auch die staunenden Passanten begeistern.

Die Fahrzeuge werden in diesem Jahr in Paris wÀhrend der Rétromobile von Artcurial versteigert.