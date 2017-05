90 Jahre 1000 Miglia

Die Ausstellung „90 Jahre. 1000 Miglia“ findet vom 5. Mai 2017 bis zum 7. Januar 2018 im Museo Mille Miglia zum 90 JubilĂ€um des legendĂ€ren Rennens statt.



Die Ausstellung wird von Automotive Masterpieces und dem Museo Miglia Miglia unter der Schirmherrschaft des Automobilclubs Brescia veranstaltet.

„90 Jahre. 1000 Miglia“die beispiellose erste Ausstellung der Autos, die an der Mille Miglia teilgenommen haben und die noch heute das Rennen fahren. Die Besucher werden in der Zeit zurĂŒckgeschickt, um historische Automobile zu betrachten. Darunter einige ausgewĂ€hlte StĂŒcke, Juwelen der Mechanikerkunst. In dieser realen, interaktiven Inszenierung werden die Autos auf der AusstellungsflĂ€che von Touchscreen-Totems, Webseiten, Fotos, Videos, Pressestimmen und vielem mehr flankiert.

DarĂŒber hinaus werden die 30 Autos in chronologischer Reihenfolge gezeigt, so dass die Besucher mehr ĂŒber die Geschichte und die Eigenschaften jedes Automobils erfahren können.

Einige der Autos der Ausstellung werden das Museum verlassen, um das legendĂ€re Rennen zu fahren und dann wieder in das Museum zurĂŒckzukehren, sobald ihre Aufgabe beendet ist. WĂ€hrend der Ausstellung werden dann andere Autos ihren Platz einnehmen und sie somit aktualisieren, so dass die Besucher sich immer auf stĂ€ndige VerĂ€nderungen auf der spannenden AusstellungsflĂ€che freuen können.

Die Ausstellung wurde durch die Partner Chopard und Zagato, den Hauptsponsor OMR Automotive und die Sponsoren AGI, Ambrosi, Camozzi Group, Finarte, Ivar, Streparava und ZĂŒrich, ermöglicht.

Die Ausstellung ist tÀglich von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Weitere Infos unter: www.automotivemasterpieces.com