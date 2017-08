ADAC Mittelrhein-Classic: Oldtimer-Tour am Mittelrhein

Über 70 Teilnehmer mit ihren Klassikern und eine ausgewĂ€hlt schöne Strecke sind am 5. August wieder Anziehungspunkt fĂŒr tausende Zuschauer auf den Straßen. Bad Ems ist zum fĂŒnften Mal Start und Ziel der Ausfahrt. Die Gegebenheiten vor Ort lassen allerdings nur eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen zu. Ältestes Fahrzeug ist ein Mercedes-Benz W 21 Cabrio aus dem Jahre 1935.

Die Highlights an der Strecke findet man in der vielfĂ€ltigen Kulturlandschaft. Nach dem Start um 10 Uhr werden die Autos ĂŒber Nassau Lahnstein erreichen, wo auf dem Salhofplatz eine Kaffeepause eingelegt wird. Niederbachheim, Schweighausen und Friedrichssegen sind weitere Ziele, ehe der Nachbau des alten Fahrerlagers des NĂŒrburgring im MĂŒlheim-KĂ€rlicher Gewerbegebiet (Depot 3, GebrĂŒder-Pauken-Straße) der nĂ€chste grĂ¶ĂŸere Stopp am Mittag sein wird. Der Nachmittag fĂŒhrt die Teilnehmer zunĂ€chst durch die Vordereifel und dann ins historische Bendorf, wo in Sayn noch einmal eine Kaffeepause eingelegt wird. Danach geht es ĂŒber das Sayntal, Höhr-Grenzhausen, Hillscheid und Arzbach zurĂŒck nach Bad Ems.

Weitere Infos unter www.mittelrhein-classic.de.

Die Durchfahrtszeiten

Start der ADAC-Mittelrhein-Classic ist um 10 Uhr in Bad Ems, HĂ€ckers Hotel; 10.05 Uhr: Kemmenau; 10.10 Uhr: Welschneudorf; 10.20 Uhr: Nassau; 10.30: Dienethal; 10.34 Uhr: Sulzbach; 10.40 Uhr: Becheln; 10.45 Uhr: Hinterwald; 10.50 Uhr: Braubach; 11 Uhr: Lahnstein, Salhofplatz (Kaffeepause); 11.30 Uhr: Lahnstein (Weiterfahrt); 11.36 Uhr: Lahnhöhen; 11.45 Uhr: Braubach; 11.50 Uhr: Dachsenhausen; 11.55 Uhr: Winterwerb; 12 Uhr: Niederbachheim; 12.05 Uhr: Dessighofen; 12.10 Uhr: Schweighausen; 12.20 Uhr: Becheln; 12.25 Uhr: FrĂŒcht; 12.30 Uhr: Friedrichssegen; 12.40 Uhr: Koblenz; 12.50 Uhr: MĂŒlheim-KĂ€rlich, Depot3, Gewerbegebiet (Mittagspause); 14 Uhr: MĂŒlheim-KĂ€rlich (Weiterfahrt); 14.45 Uhr: Bassenheim; 14.20 Uhr: Ochtendung; 14.30 Uhr: Kruft; 14.40 Uhr: Mendig; 14.45 Uhr: Maria Laach; 14.55 Uhr: Wassenach; 15 Uhr: Kell/Eich; 15.05 Uhr: Eich; 15.15 Uhr: Andernach; 15.25 Uhr: Engers; 15.30 Uhr: MĂŒhlhofen; 15.45 Uhr: Sayn, Schlosspark (Kaffeepause); 16.13 Uhr: Sayn (Weiterfahrt); 16.20 Uhr: Bendorf; 16.30 Uhr: Höhr-Grenzhausen; 16.40 Uhr: Simmern; 16.45 Uhr: NeuhĂ€usel; 16.50 Uhr: Kadenbach; 16.55 Uhr: Arzbach; 17 Uhr: Bad Ems (Zielankunft)