Alfa Romeo: 1000. Formel 1 Start

Am 14. April 2019 ging in China Alfa Romeo das 1.000 Mal an den Start eines Formel 1 Rennens und blickte damit auf eine lange und aufregende Geschichte zurck. Die Geschichte der Formel 1 begann 1950, als der Sport mit der ersten „Formel-1-Weltmeisterschaft“, die fast ausschlielich auf europischen Rennstrecken ausgetragen wurde, weltweit bekannt wurde. Das erste Rennen fand auf dem Kurs von Silverstone statt, dem traditionsreichen Ort des Grand Prix von Grobritannien. und immer noch eine der wichtigsten Strecken des Kalenders am 13. Mai vor 69 Jahren. Seitdem hat sich die Automobilwelt radikal verndert, zwei Faktoren bleiben jedoch gleich. die Begeisterung der ffentlichkeit und die Anwesenheit von Alfa Romeo an der Startlinie zum Grand Prix.

Beim ersten Rennen prsentierte das Alfa Romeo-Rennteam vier 158 Einsitzer, die von Giuseppe Nino Farina, Juan Manuel Fangio, Luigi Fagioli und Reg Parnell gefahren wurden, letzterer als Respekt gegenber dem Gastgeberland. Die Autos belegten die ersten vier Pltze in der Qualifikation und belegten die gesamte erste Startreihe.

Im Rckblick auf diese Tage erklrte Alfa Romeo-Ingenieur Giuseppe Busso einmal, dass das eigentliche Problem fr die drei „F“ – Farina, Fangio und Fagioli – darin bestand, die Reihenfolge des Podiums festzulegen. Der Alfa Romeo 158 leistete 350 PS und erreichte eine Hchstgeschwindigkeit von 290 km / h. Nino Farina holte an diesem bedeutenden 13. Mai die Pole Position, die schnellste Runde und das Rennen.

Am Ende der Meisterschaft hatten die 158 sechs der sieben fr das Ranking gltigen Rennen gewonnen, nachdem sie zusammen mit allen europischen Herstellern den Indianapolis 500 verlassen hatten. Alfa Romeo blieb nach dem ersten Rennen im Silverstone GP ungeschlagen und gewann die ersten drei Pltze in der Rangliste. Nino Farina war der erste Champion der neu gebildeten Formel 1. Der Erfolg wurde im folgenden Jahr wiederholt, als der 159 Monoposto erneut den Weltmeistertitel gewann, diesmal mit Champion-Pilot Juan Manuel Fangio am Steuer.