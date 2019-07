ALVIS Graber Coupe siegt auf Schloss Dennenlohe

Das bereits 3. Festival of Classic Cars am vergangenen Sonntag war wieder eine gelungene Veranstaltung. Die bezaubernde Kulisse des Schlosses Dennenlohe nutzten wieder zahlreiche Oldtimer-Besitzer um an dem Sommerevent zur RETRO CLASSICS BAVARIA teilzunehmen.

Mehr als 50 Teilnehmer stellten ihren Oldtimer den fachkundigen Blicken der Jury, die jedes Fahrzeug auf das genaueste begutachteten. Es wurden in 13 verschiedenen Wertungsklassen Pokale und Siegerurkunden berreicht.

Den Pokal fr den Best of Show mit den meisten Punkten in den Kategorien Technik, Interieur, Lackierung, Originalitt und Gesamterscheinung erhielt ein ALVIS Graber Coup TD 21 Serie 2 von 1963. Das Fahrzeug berzeugte alle Jury-Mitglieder durchweg.

In der Wertungsklasse ltestes Fahrzeug ging der Pokal an einen Rolls Royce 20/25 HP Hooper Saloon in der Farbe blau/schwarz von 1932. Eine Erstauslieferung an Otto Oppenheimer vom Diamantenhaus De Beers als „Zweitwagen“ fr seine Frau.

Fotos: Frederik Dulay