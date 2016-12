Auferstehung der Nissan Rally-Legende

ZurĂŒck an seiner alten WirkungsstĂ€tte, in den SanddĂŒnen der Sahara wo er 1987 als erstes Dieselauto einen Platz in den Top Ten eroberte, ist der Nissan Patrol Fanta Limon Paris-Dakar. 30 Jahre nach seinem grĂ¶ĂŸten Erfolg feiert das legendĂ€re Rallyeauto seine Wiederauferstehung. Mitarbeiter des europĂ€ischen Nissan Technical Centre (NTCE) in Barcelona haben das robuste Allradmodell restauriert.

Die Vorbereitungen auf den HÀrtetest 1987 starteten bereits ein Jahr zuvor. Nissan Motorsport wollte an Offroad-Langstreckenrennen teilnehmen. Als Basisfahrzeug diente der besonders robuste Nissan Patrol mit Allradantrieb, der vom NTCE in Spanien auf seine neue Aufgabe im Rallyesport vorbereitet wurde. Durch eine Kooperation zwischen Nissan Spanien und dem GetrÀnkehersteller Coca-Cola, kam das namensgebende Sponsoring mit Fanta Limon zustande. Der Erfolg kam schnell: Bereits 1986 gewann der Nissan Patrol Fanta Limon in drei Wettbewerben die Diesel-Kategorie, einmal sogar die Gesamtwertung.

Im Februar 2014 stießen NTCE-Mitarbeiter auf Fotos und machten sich auf die Suche nach dem Siegerfahrzeug, das nach dem Rennen an einen privaten Sammler verkauft worden war. PĂŒnktlich zum 30. JubilĂ€um wollten sie es wiederbeleben. Sie stöberten es im Automobilmuseum der Sammlung sĂŒdlich der spanischen Stadt Girona auf. „Der Motor war in schlechtem Zustand. Man konnte ihn nicht starten, viele Teile waren korrodiert. Auch die Vorderachse war beschĂ€digt. Doch das Schlimmste war die Elektrik, die von Ratten ĂŒbel zugerichtet worden war“, erklĂ€rt Juan Villegas, Techniker im NTCE und Mitglied des achtköpfigen Restaurationsteams.

Doch die Crew ließ sich nicht abschrecken und arbeitete mehr als zwei Jahre lang nach Feierabend und an den Wochenenden an dem Fahrzeug. Europaweit wurden Teile angefragt und Nissan HĂ€ndler kontaktiert, manche Komponenten waren gebraucht und ebenfalls bereits aufbereitet. Trotzdem machte das Team aus dem rostigen Wrack einen funktionierenden und leistungsfĂ€higen Rallyewagen, der vor wenigen Tagen in sein zweites Zuhause in den SanddĂŒnen der Sahara zurĂŒckkehren konnte.

„Dieser Moment macht uns stolz. Wir haben dieses Projekt mit Herz und Verstand verfolgt und es war nicht einfach. Doch dieses Fahrzeug erneut in der WĂŒste zu sehen, war einfach fantastisch“, freut sich Pedro Diaz Illan, Manager fĂŒr Elektrik und Elektronik im NTCE und das einzige Mitglied des Original-Teams aus 1987, das heute noch bei Nissan arbeitet.