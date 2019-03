Auktion – Auflsung der Dr. Christian Jenny Oldtimer Jaguar Sammlung

Einige der weltweit seltensten und historisch bedeutendsten Jaguar Klassiker werden zum ersten Mal auf dem freien Markt von Pendine Historic Cars, Spezialist fr historische Straen- und Gleisfahrzeuge in Grobritannien) angeboten.





Die Jaguar Sports Car Collection“ gehrt derzeit zu den weltweit fhrenden Jaguarsammlungen und umfasst zwlf der seltensten und wertvollsten Jaguars, die es gibt. In der Kollektion ist der erste Prototyp eines Jaguar-Sportwagens, der erste E-Type, der in der ffentlichkeit zu sehen war und der berhmte „verlorene C-Type“.

Die zum Verkauf angebotene Kollektion bietet Jaguar- und Oldtimerliebhabern die einmalige Gelegenheit, ein exquisites Stck Jaguar-Geschichte zu erwerben, jeweils im Concours-Zustand und von den besten Markenspezialisten restauriert.

Dies ist ohne Zweifel eine der beeindruckendsten und wichtigsten Jaguarsammlungen der Welt“, kommentiert James Mitchell, Grnder von Pendine Historic Cars. Jedes Auto in der Kollektion ist ein wichtiger Meilenstein in der frhen Geschichte der Marke. Einige dieser unglaublichen Autos spielten nicht nur eine wichtige Rolle in der automobilen Kulturgeschichte, sondern gehren auch zu den besten Exemplaren berhaupt.

Die „Jaguar Sports Car Collection“ ist das automobile Lebenswerk des bedeutenden Sammlers Dr. Christian Jenny. Seitdem sich Jenny in den frhen 70er Jahren in die Marke verliebt hatte, widmete er sich dem Aufbau einer Jaguar-Sportwagen-Kollektion, die die komplette Entwicklungsphase des Unternehmens umfasst. So bedeutend ist die Sammlung, dass ein Hardcover-Buch mit dem Titel „The Jaguar Sports Car Collection“ entstand. Ein Buch, das die Geschichte jedes einzelnen Autos erzhlt, wurde 2014 verffentlicht.

Der zum Verkauf stehende 1935 Jaguar S.S. 90 Prototype – der erste Jaguar-Sportwagen, der die erfolgreiche Motorsport-Marke von Sir William Lyons und Jaguar startete.

Der Jaguar E-Type von 1961 in der Kollektion ist der erste E-Type, den die ffentlichkeit jemals gesehen hat, als er auf dem Genfer Autosalon der Presse und den VIP-Gsten vorgestellt wurde. Als eines der ersten handgefertigten Prototypen des Modells, das Jaguars Geschichte fr immer verndert hat, gilt dies als einer der wichtigsten Jaguars.

Ein uerst bedeutender historischer Rennwagen in der Sammlung ist der Jaguar C-Type von 1952, der als der „verlorene C-Type“ bekannt ist, nachdem er das einzige der 53 Exemplare war, das in den spten sechziger Jahren bis 1997 nicht bercksichtigt wurde. Heute gilt er als einer der grten Sport-Rennwagen der 1950er Jahre.

Ebenfalls in der Sammlung ist der erste 1935 produzierte SS 90, der das Werk verlie, ein 1937 SS 100 2,2 Liter, 1938 SS 100 3,5 Liter, 1950 XK120 Alloy, 1950 XK120 Roadster, 1955 XK140 Roadster, 1960 XK150 3.8S Roadster, 1961 E -Type und ein V12 Roadster von 1972.

Jedes Auto in der Sammlung, die sich derzeit in der Schweiz befindet, wurde sorgfltig gepflegt und in einer speziellen Tiefgarage abgestellt.

https://www.pendine.com/jaguar-collection/.