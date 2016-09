Auktion: Porsche über Porsche

Auktion: Porsche ĂŒber Porsche

Die DNA ist einmalig und das dĂŒrfte wohl ein Geheimnis des Dauerbrenners „Porsche“ sein. Die unverwechselbare Form hat es schon in die Herzen zigtausender Fans geschafft und fasziniert seit Jahren.

Bei Silverstone Auctions gibt es jetzt wieder eine Versteigerung, die einzig und allein der Marke Porsche gewidmet ist. 60 Exemplare kommen zum Aufruf und suchen ein neues Zuhause. In Zusammenarbeit mit dem Porscheclub Großbritannien findet die Auktion am Freitag, 14. Oktober statt. Am Freitag vor der Auktion gibt es eine Vorbesichtigung, bei der auch Renn-Legende Derek Bell anwesend sein wird. Am Silverstone Circuit werden mehr als 60 Porsches aller Altersklassen verkauft werden. Dazu passend Automobilia und Ersatzteile. Vom Niedrig-Meilenstand Boxster zum atemberaubenden Carrera GT wird alles dabei sein. www.silverstoneauctions.com/the-porsche-sale-2016.