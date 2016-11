756 Klassiker & 24,6 Mio $ Umsatz

Die Auktionen von Mecum sind legendĂ€r – fĂŒr uns EuropĂ€er schon beim Zuschauen schwindelerregend – aber ein echtes Abenteuer. Am vergangenen Wochenende reiste der Tross mit 1.041 Fahrzeugen nach Dallas. Schon ab Mittwoch waren die wortgewaltigen Auktionatoren in Aktion und offerierten die Ron MacWhorter Sammlung so gut, dass alle Fahrzeuge fĂŒr insgesamt 2,4 Millionen Dollar verkauft wurden. Jim Fasnacht’s Sammlung mit einigen sehr begehrten Amerikanischen Muscle Cars wanderte am Freitag ĂŒber den Block. Einige der Oldtimer erzielten dabei neue Rekorde wie der 1970 Plymouth Hemi Cuda, der fĂŒr 260.000 Dollar an einen neuen Besitzer ging und der 440/375hp V8-bestĂŒckte 1969 Dodge Daytona, der 242.500 Dollar brachte.

Vier Tage lang wurde angeboten, gelockt, verfĂŒhrt und verkauft und alles in allem waren es die US-Muscle Cars, die am meisten begehrt waren. Nur drei europĂ€ische Oldtimer/ Sammlerfahrzeuge schafften es in die Top Ten der besten VerkĂ€ufe.