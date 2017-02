Bike-Trend: Matching Numbers

Las Vegas stand am vergangenen Wochenende im Zeichen der Motorrad-Auktionen von Bonhams und Mecum. WĂ€hrend man bei Bonhams mit einer Verkaufsrate von rund 70 Prozent zufrieden sein darf, gibt es bei Mecum mit einer Rate von 92 Prozent Grund zum Jubeln. Die weltweit grĂ¶ĂŸte Auktion fĂŒr historischen MotorrĂ€der setzte 13,7 Millionen Dollar um. Im Angebot waren 1000 ZweirĂ€der.

Der Mecum-Gesamtumsatzerlös spiegelt eine Umsatzsteigerung von 53 Prozent gegenĂŒber Mecum Las Vegas 2016 wider. In der BemĂŒhung, genĂŒgend Raum zu haben, um die 1.000 MotorrĂ€der richtig zu zeigen, wurde die diesjĂ€hrige Auktion vom Hotel-Ballsaal in die South Point Arena verlegt.

Spitzenreiter fĂŒr heiße ZweirĂ€der in Las Vegas, war die 1912 Henderson Four (Lot F129), die fĂŒr 490.000 Dollar per Zuschlag an einen neuen Besitzer ging. Mit diesem Preis liegt sie nun auch in den Top 5 der teuersten historischen MotorrĂ€dern, die jemals bei einer Auktion verkauft wurden. Die 1912 Henderson Four war nur eines von Vier-Zylinder-Beispielen, die – siehe die Top Ten – in diesem Jahr besonders beliebt waren.

Weitere bemerkenswert: die1928 Excelsior Big Bertha Hillclimber (Lot S163) und ein 1923 Indian Chief (Lot S179), die zuvor im Besitz von Steve McQueen war. AuffĂ€llig war, dass auch bei den MotorrĂ€dern – im Gegensatz zu frĂŒheren Jahren – inzwischen großen Wert gelegt wird auf Matching Numbers. Die Bieter zeigten sich deutlich zurĂŒckhaltend bei MotorrĂ€dern, die keine Matching Numbers aufweisen konnten.

Die Mecum Oldtimer-Motorrad Top Ten 2017