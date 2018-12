Ausblick auf das PS-Jahr in Einbeck

Der PS.SPEICHER, die einzigartige Erlebnisausstellung rund um die motorisierte MobilitĂ€t im sĂŒdniedersĂ€chsischen Einbeck, steht erneut vor einem aufregenden und bewegenden Jahr. In 2019 laden in der Hauptausstellung, der PS.Halle und den PS.Depots zahlreiche Veranstaltungen zu einem Besuch ein.

Zum ersten Mal öffnet der PS.SPEICHER an einem Neujahrstag seine Tore und so können am 1. Januar 2019 zwiswchen 11:00 und 17:00 Uhr alle PS-Begeisterten mit einem Besuch der ĂŒber 5.000 qm großen Ausstellungen ins neue Jahr starten.

Am 30. MĂ€rz 2019 öffnet das PS.Depot Lkw+Bus im Otto Hahn Park mit dem Ruß- und Fegtag seine Tore und lĂ€utet damit den Beginn der regelmĂ€ĂŸigen Samstagsöffnungen des Depots ein. Die weltgrĂ¶ĂŸte Sammlung historischer Nutzfahrzeuge wird an diesem Tag von den Ehrenaktiven des Depots fĂŒr die Saison hergerichtet. Am 4. Mai 2019 findet ebenfalls im PS.Depot Lkw+Bus unter dem Motto „Klein trifft sich bei Groß“ ein Treffen von ferngesteuerten Modell-Trucks in verschiedensten (Bau-)GrĂ¶ĂŸen statt. Der 25. Mai 2019 steht ganz im Zeichen historischer Landmaschinen: zum TreckerTag werden wieder mehrere hundert Traktoren aller Marken und Modelle erwartet.

Am dritten Juniwochenende (13. bis 16.06.2019) findet am PS.SPEICHER das Störy Revival-Kleinwagentreffen statt.

Vom 26. bis 28. Juli 2019 steht in Einbeck das Jahreshighlight des PS.SPEICHER an. AnlÀsslich des 5. Geburtstages der Einbecker Erlebnisausstellung gibt es an drei Tagen ein umfangreiches Programm rund um historische Fahrzeuge aller Art. Mehr Infos:  www.ps-speicher.de/