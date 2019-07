Autostadt: Zwei Oldtimer-Rallyes kreuzten sich

Von Peking nach Paris im Auto? Da wrden wohl die meisten Autofahrer abwinken, selbst bei einem aktuellen Automodell. Nicht so die 120 Teilnehmer-Gespanne der siebten Peking to Paris Motor Challenge, die sich den langen Trip mit ganz altem Eisen geben und nun Zwischenstation in Wolfsburg und der Autostadt machten. Denn bei dieser Rallye sind nur Fahrzeuge mit Baujahr vor 1976 zugelassen. ltestes Fahrzeug im Feld ist ein Contal Mototri Tricycle aus dem Jahr 1907. Das Fahrergespann wurde bei Durchfahrt des Zielbogens entsprechend anerkennend und begeistert mit Applaus bedacht.

Geschont werden die Klassiker dabei in der Tat nicht: Zeit- und Wertungsprfungen sorgen fr sportliche Ambition oder wie es die Veranstalter nennen die gewisse Wrze. Tglich sind Etappen um die 400 Kilometer zu bewltigen. Aus Stettin (Polen) war der Tross in Richtung Wolfsburg aufgebrochen. Die Zielankunft in der franzsischen Hauptstadt geschah am Sonntag,7. Juli, am insgesamt 36. Tag der Ausdauer-Herausforderung.

1907 wurde die erste Peking-Paris Rallye ausgefahren, 1997 erlebte sie ihr Revival und findet seither in unregelmigen Abstnden Einzug in den automobilen Klassikerkalender. Eine feste jhrliche Gre ist dagegen die ADAC Deutschland Klassik. Die Oldtimer-Rundfahrt verluft in diesem Jahr rund um Wolfsburg. Startschuss zur zehnten Ausgabe der Klassik war am Donnerstagmorgen ebenfalls die Autostadt.

Von der Einfahrt des dort ansssigen Nobelhotels rollten 100 klassische Automobile zur ersten Etappe durch die Sdheide aus. ber Diesdorf, Burg Bad Bodenteich, Hsseringen wurde schlielich das Mhlenmuseum in Gifhorn angesteuert, ehe es gemeinsam mit dem Tross der Peking-Paris Challenge wieder in Richtung Autostadt ging. Deren Technischer Leiter des Automobilmuseums Zeithaus, Andreas Hornig mischte sich mit einem brasilianischen Exoten vom Typ Gurgel X-12 TR aus dem Jahr 1978 unter das Teilnehmerfeld.

Weitere Highlights der ADAC Deutschland Klassik waren unter anderem ein Rolls Royce 20/25 HP Doctors Coup (Baujahr 1931), ein Chevrolet Six (1930), ein BMW 326 Kabriolet (1938), sowie ein Jaguar E-Type 4,2 Liter aus dem Jahr 1968. Die weiteren Etappen mit Start-Ziel Autostadt fhrten am Freitag in den Nordharz und am Sonnabend durch die Brdelandschaften Sachsen-Anhalts. Dann ist die Peking-Paris Rallye bereits weiter westwrts: Von Lttich aus geht es mit Zwischenstationen nach Paris weiter.

Und fr Wolfsburg und die Autostadt bleibt dies ein besonderes Wochenende. Es passiert nicht alle Tage, dass gleich zwei Oldtimer-Groveranstaltungen die Autostadt ansteuern.

TEXT/Fotos: Tim Westerwelle