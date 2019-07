Baiersbronn Classic: Genussvoll im Oldtimer durch den Schwarzwald

Was gibt es Schneres, als ber kurvenreiche, einsame Straen zu cruisen und den sich langsam verfrbenden Herbstwald zu erleben? Die Baiersbronn Classic ldt Motorsportbegeisterte und Oldtimerfans vom 26. bis 29. September 2019 ein, auf rund 500 Kilometern und 1.000 Kurven die schnsten Ecken des Schwarzwalds zu erkunden. Unterwegs gibt es kulinarische Boxenstopps. Rund 120 Fahrzeuge werden zur siebten Auflage der Oldtimer-Rallye erwartet, darunter ein paar ganz besondere Raritten wie ein Rally AZ Cyclecar von 1924 (europaweit existieren nur noch zehn Stck) oder ein Mercedes Benz Typ S aus dem Jahr 1928. Prominente wie Leopold Prinz von Bayern und der ehemalige Bundestrainer Berti Vogts zhlen in diesem Jahr zu den Teilnehmern.

Abwechslungsreiche Rundfahrten auf auergewhnlichen Strecken

Ganz im Zeichen des Wassers steht die Baiersbronn Classic an ihrem ersten Rallyetag am Donnerstag: Der sogenannte Prolog fhrt als Rundtour zunchst durchs wildromantische Murgtal. Im Anschluss werden die Stauseen und imposanten Talsperren des Nagoldtals und des Schwarzenbachtals passiert. Durch eine besonders liebliche Landschaft aus Blumenwiesen, Obsthainen und Weinbergen fhrt die Tour an Tag zwei: Vom mittleren Schwarzwald geht es auf der sogenannten Ortenau-Runde in die gleichnamige Weinregion, Heimat von Mller-Thurgau, Riesling und Sptburgunder und nach Baden-Baden. Der dritte und letzte Rallyetag, die sogenannte Schwarzwald-Runde am Samstag, hlt eine besondere Herausforderung fr die Teilnehmer parat. Im Vorstartbereich des Ruhestein-Bergrennens in Obertal dort, wo 1946 alles begonnen hat messen sich die Fahrer auf der gesperrten Ruhestein-Bergstrecke, ganz so wie anno dazumal. Im Unterschied zu damals geht es jedoch nicht um Hchstgeschwindigkeiten: Die Strecke wird in einer Gleichmigkeitsprfung gewertet.

Schwarzwald-Rallye fr Genieer

Baiersbronn ist fr seine ausgezeichnete Kche mit regionalen Spezialitten weltbekannt. Auch auf der Baiersbronn Classic darf der Genuss natrlich nicht fehlen nicht umsonst trgt sie den Beinamen Schwarzwald-Rallye fr Genieer. Auf sogenannten Genieer-Durchfahrtskontrollen berraschen die ausgezeichneten Gastronomiebetriebe Hotel Sackmann, Hotel Bareiss und Hotel Traube Tonbach alltglich mit einem kleinen regionalen Schmankerl. Das Mittagessen am Freitag nehmen die Fahrer und ihre Co-Piloten in Baden-Baden, am Samstag in Bad Peterstal-Griesbach ein. Besonderes Highlight ist das abschlieende Galadinner mit Siegerehrung am Samstagabend in der Schwarzwaldhalle in Baiersbronn.

Auf den Spuren der Motorsport-Pioniere

Auch unabhngig von der Baiersbronn Classic knnen Gste bis einschlielich Oktober in das nostalgische Motorsport-Ambiente eintauchen und sich auf genussvolle Ausfahrten und Originalstrecken der Baiersbronn Classic begeben mit der buchbaren Pauschale Auf den Spuren der Baiersbronn Classic. Mehr Informationen und Buchung ber www.baiersbronn.de.

Mehr Informationen, Impressionen und Videos zur Baiersbronn Classic unter www.baiersbronn-classic.de.