BB Classic Days: Premiere in der Oberpfalz

Am vergangenen Samstag, den 1. September, fanden in Neunburg vorm Wald die ersten BB Classic Days statt. Mehrere hundert Besucher und Teilnehmer besuchten das Old- und Youngtimer-Event der Extraklasse.

Doe große Premierenveranstaltung in der Oberpfalz fand auf dem GelĂ€nde des Buchbinder Logistikzentrums in Neunburg vorm Wald statt. Das große Old- und Youngtimer-Event lockte zahlreiche kleine und große Fahrzeugfreunde an, die sich auch vom leichten Regen nicht abschrecken ließen. Bis aus Italien kamen Besucher, um das bunte Treiben und die Fahrzeugnostalgie vergangener Tage live zu erleben.

Beim großen Oldtimer-Treffen genossen Sammler, TĂŒftler und Fahrzeugliebhaber den Charme der zahlreichen historischen Fahrzeuge. Rasant her ging es außerdem beim Automobil-Slalom, organisiert vom ATC Weiden und dem NAVC. Erfahrene Fahrer lieferten sich in verschiedenen Fahrzeuggruppen heiße Duelle in ihren eigens dafĂŒr modifizierten Fahrzeugen auf dem Slalom-Parcours, der entsprechend den offiziellen Richtlinien des NAVC aufgebaut wurde.

Vor der Old- und Youngtimer-Auktion am Nachmittag wurden bei der Charity-Auktion insgesamt 10 Kinderrutschautos der Marke Baghera fĂŒr einen guten Zweck versteigert. Der Gesamterlös von 2.000 EUR ging an den Nachbarschaftshilfeverein „Soziales Netzwerk e.V.“ zur generationenĂŒbergreifenden Förderung der Kinder-, Jugend-, Familien- und Altenhilfe in Neunburg vorm Wald. Die zweite BĂŒrgermeisterin von Neunburg vorm Wald, Frau Margit Reichl, Vereinsvorstand Herr Paul Ferstl und die Veranstalter freuten sich sehr ĂŒber die rege Teilnahme an der gemeinnĂŒtzigen Auktion.

Im Anschluss an die Charity-Auktion konnte sich bei der großen Old- und Youngtimer-Auktion so mancher glĂŒckliche Bieter seinen großen Autotraum erfĂŒllen. Unter den Hammer kamen rund 60 Fahrzeuge, darunter u.a. beliebte Klassiker und Fahrzeuge aus limitierten Produktionsreihen u.a. der Marken Jaguar, Lancia, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche und Harley Davidson.

http://www.bb-classic-days.de