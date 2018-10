Beaujolais, Oldtimer & Supersportwagen

Die EnglĂ€nder sind immer gut fĂŒr eine außergewöhnliche Aktion. Der „Beaujolais Run“ in diesem Jahr (10. – 16. November) wird auch die letzte offizielle Feier von „100 Jahren der Royal Air Force (RAF) sein und gleichzeitig eröffnet es die Spendensammlung fĂŒr den 100. Jahrestag des Royal Air Force Benevolent Fund.

Der Beaujolais Run ist berĂŒhmt fĂŒr seinen vielseitigen Fahrzeugmix aus modernen Supersportwagen, Oldtimern und Alltagsautos. Wenn konkurrierende Mannschaften Champagner, Burgund und Beaujolais erreichen, werden sie in die Regionen eintauchen. Die Autos wetteifern um die erste Weinernte 2018, die am Donnerstag, den 15. November um Mitternacht frei gegeben. Dann muss die kĂŒrzeste Strecke ĂŒber die Chateaux, Weinberge und Points of Interest zurĂŒcklegt werden, um den Beaujolais nach Großbritannien zu bringen. Dieses Beaujolais Race in einem Format mit bei dem Supersportwagen und Oldtimer freundschaftlich miteinander konkurrieren können.

www.beaujolaisrun.com