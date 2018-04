Bentley Mulliner Oldtimer Scheunenfund

Das internationale Auktionshaus Coys wird am 24. April in den Royal Horticultural Halls in London bei der Spring Classics-Auktion 50 millionenschwere Klassiker und Sportwagen zum Verkauf ausrufen.Â

Chris Routledge, CEO von Coys: „Unsere FrĂŒhlungs Classics-Auktion ist seit Jahrzehnten das Vorspiel fĂŒr die kommende Autosaison. Dieses Jahr haben wir eine beeindruckende Auswahl von 50 Oldtimern, die nach einem neuen Besitzer suchen, von drei originalen Vorkriegs-Rolls Royce bis hin zu einem echten Scheunenfund Bentley S3 Continental CoupĂ© aus den 1960er Jahren von Mulliner.“

Der Scheunenfund 1963 Bentley Continental Mulliner Park Ward S3 ist einer der Höhepunkte der Auktion und, obwohl er ohne Reserve angeboten wird, könnte er geschÀtzte 40.000 Pfund bringen.

Das Auto wurde in den frĂŒhen 1990er Jahren in Erwartung einer zukĂŒnftigen Restaurierung, die nie in Angriff genommen wurde, in eine echte Zeitkapsel verwandelt. Er bleibt in der ursprĂŒnglichen Fabrikspezifikation und wird mit einer umfassenden History-Datei geliefert, einschließlich eines Briefes, der die Original-Informationen bestĂ€tigt, original und Tool Kit sowie Rechnungen und Quittungen von Wartungsarbeiten.

Der auch Katalog beinhaltet auch eine Anzahl klassischer Jaguars einschließlich eines ursprĂŒnglichen Rechtslenker 1963 E-Type Series I 3.8 Liter Roadster (100.000 – 130.000 Pfund), ein höchst originaler 1962 E-Type Series 1 „Flatfloor“ Roadster (120.000 – 150.000 Pfund), ein 1953 Jaguar XK120 Hardtop-CoupĂ© (90.000 – 110.000 Pfund) und ein 1951 Jaguar XK120 Roadster perfekt fĂŒr kontinentale Touren im Sommer (90.000 – 110.000 Pfund).

Weitere Highlights sind ein Mercedes-Benz 300SL ‚Gullwing‘ Evocation von Anton ‚Tony‘ Ostermeier (200.000 – 250.000 Pfund), ein 1983er Ferrari 512 BBI (220.000 – 280.000 Pfund), ein Cadillac Series 62 Cabrio Custom „Cad Attack“ von 1949 von Greg Westbury (30.000 – 50.000 Pfund), 1955 Austin Healey 100 / M (100.000 – 125.000 Pfund) und ein 1938 Lancia Aprilia Monoposto (35.000 – 45.000 Pfund).