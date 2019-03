Bicester Motion: Und Oldtimer sind auch dabei

Bicester Heritage hat den „Bicester Motion“, seinen Masterplan fr die Schaffung des ersten Automobilresorts Grobritanniens, vorgestellt. Ziel soll ein Platz unter den 20 beliebtesten Freizeitzielen Grobritanniens zu werden. Bicester Heritage (das nur 5% des Standortes einnimmt) hat das Konzept eines Kompetenzzentrums, Erfahrung und Gemeinschaft fr den historischen Automobilsektor erfolgreich entwickelt und wird nun zum Bestandteil einer greren Entwicklung namens Bicester Motion. Durch diese Erweiterung wird sichergestellt, dass der historische Standort des Flugplatzes, seinen ursprnglichen und dauerhaften Zweck als Brennpunkt fr Spitzentechnologie erfllt.

Mit der Markteinfhrung von Bicester Motion auf 444 Hektar mchte das neue Freizeit-Resort Kultur- und Tourismuserlebnisse an einem Ort bieten. Das Bicester Motion-Konzept besteht aus mehreren Zonen und umfasst die krzlich angekndigte Entwicklung von Hotels und Konferenzen mit 344 Zimmern (die einstimmig vom Cherwell District Council Ende 2018 genehmigt wurde) sowie weitere 770.000 Fu betriebsbereite Geschfts- und Freizeiteinrichtungen. Bicester Motion mchte das erste erlebbare Automobilresort sein, in dem die Besucher vollstndig in alle Facetten der Automobilkultur eintauchen knnen, vom Spezialisten fr historische Fahrzeuge vor Ort bis hin zu zuknftigen elektrischen und autonomen Technologien. Diese geplante Low-Density-Entwicklung wird geprgt sein durch Fahrerlebnisse und der Demonstration von High-Tech-Engineering sowie den Bereichen Gesundheit, Wohlbefinden, Veranstaltungen, Unterkunft und Luftfahrt.