BMW Klassiker im Dutzend

Eine komplette BMW Sammlung wird in den USA zum Verkauf angeboten. Insgesamt sind im „Paket“ 13 Fahrzeuge der bayerischen Marke. Die „Bimmer“ sollen zusammen 2,3 Millionen Dollar einbringen und (bis jetzt) nur gemeinsam in ein neues Zuhause vergeben werden.

Enthusiast Auto Group stellt die Gruppe vor in der ein 1981 BMW M1, 1988 BMW E24 M6, 1988 BMW E28 M5, 1990 BMW E30 M3 Sport Evolution, 1991 BMW Z1, 2001 BMW Z3 M-Coupe, 1995 BMW E36 M3 Lightweight, 2002 BMW E39 M5, 2003 BMW Z8 Roadster, 2005 BMW E46 M3 Competition Package, 2007 BMW Z4 M-Coupe, 2011 BMW 1M Coupe, 2013 BMW E92 M3 Lime Rock Park Edition.