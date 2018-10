Buchtipp: Alter schützt vor Leben nicht

Buchtipp: Alter schĂŒtzt vor Leben nicht

Diese Woche erschien ein lesenswertes Abenteuerbuch: Die Lebensgeschichte von Heidi Hetzer. Im Alter von 77 Jahren brach Heidi Hetzer 2014 mit ihrem Hudson Baujahr 1930 nach der Devise „Alter schĂŒtzt vor Leben nicht“ alleine zu einer Reise um die Welt auf. Schon als Jugendliche schwamm sie gegen den Strom, als sie in den FĂŒnfzigerjahren im vĂ€terlichen Betrieb eine Kfz-Lehre absolvierte. Mit gerade einmal Anfang Dreißig ĂŒbernahm sie das Familienunternehmen und machte es zum grĂ¶ĂŸten Autohaus Berlins, grĂŒndete eine Familie – und fuhr regelmĂ€ĂŸig Rallyes.

In ihrer Autobiografie nimmt Hetzer den Leser mit auf ihrer abenteuerlichen Reise ĂŒber zweieinhalb Jahren durch vierzig LĂ€nder und fĂŒnf Kontinente, auf eine Tour de Force voller Pannen und Hindernisse, Höhen und Tiefen, aber auch voller faszinierender Erlebnisse und Begegnungen mit hilfsbereiten Menschen. Außerdem erzĂ€hlt sie auch von ihrem Leben und erinnert sich an ihre „automobile“ Karriere zurĂŒck.

368 Seiten

€ 20,00 [D] / € 20,60 [A] / CHF 27,90

ISBN 978-3-453-28113-4