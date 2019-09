Buchtipp: American Dream Cars

American Dream Cars so heit das neue Buchprojekt des Technik Museum Sinsheim, das gerade fertig gestellt wurde. Das Buch zur beliebten, gleichnamigen Ausstellung ist in der Museumsgeschichte etwas Besonderes und richtungsweisend. Es tritt in einem neuen, sehr modernen und jungen Stil auf, mit fantastischen, hochwertigen Fotos der kultigen US-Cars und einem authentischen Storytelling. Passend zum Leitspruch des Museums Fr Fans von Fans wurden einige Besitzer der Fahrzeuge besucht und interviewt, um herauszufinden, welche Geschichten, Trume und Sehnschte hinter ihren Fahrzeugen stecken.

So ist ein Buch entstanden, das die American Dream Cars in ein wrdiges Licht setzt und fotografisch verewigt, aber auch durch die spannenden und interessanten Geschichten der Leihgeber persnlich wird und Emotionen weckt.

Auf ber 150 Seiten sind mehr als 100 beeindruckende Fotos der auergewhnlichen Exponate zu finden. Von ranzigen Hot Rods, bulligen Muscle Cars und kultigen Motorrdern aus den 20er Jahren bis heute. Die dynamischen Fotografien von Sebastian Schnepper unterstreichen die Kraft und die Gre der hubraumstarken US-Cars und bringen das vielfltige und extrovertierte Design zur Geltung.

Daneben erhlt der Leser in sechzehn persnlichen Portraits der sympathischen Besitzer einen Blick auf die Trume, die Trumer und ihre Traumautos. Zum Beispiel Norbert, der mit seinem 1930er Ford Sprint Car die nicht ungefhrlichen Dirt-Track-Rennen fhrt oder Udo, der mit seinen Indian Motorrdern schon groe Teile Europas bereist hat.

American Dream Cars – diese drei Begriffe lassen nicht nur die Herzen von Fans grovolumiger Motoren hherschlagen, sondern stehen auch als Synonym dafr, wie eine Leidenschaft dazu fhren kann, Sehnschte zu leben oder etwas Groes zu bewegen.

Der US-Car Experte Snke Priebe bringt es in seinem Vorwort fr das Buch auf den Punkt: Autos motivieren Menschen und knnen Entscheidungshilfen und Wendepunkte im Leben sein! So weckt auch dieses Buch mit seinen einzigartigen Fotos und Geschichten beim Betrachter die Lust, selbst in sein Traumauto einzusteigen, um den Sehnschten entgegen zu fahren und den eigenen Trumen zu folgen.

Das druckfrische Buch American Dream Cars, das vom Motorbuch Verlag vertrieben wird, ist ab dem 16. September 2019 in den Technik Museen Sinsheim Speyer, in deren Onlineshop, im Handel und ber den Verlag erhltlich. Es umfasst 152 Seiten, 109 Fotos, 16 persnliche Portraits und kostet 39,90.

Zur Vorstellung des Buchs findet am Mittwoch, 13. November 2019 um 18 Uhr im Technik Museum Sinsheim die Veranstaltung Fr Fans von Fans: American Dream Cars Das Buch statt.

Innerhalb der Ausstellung werden das Buch, die US-Fahrzeuge und die Protagonisten von Snke Priebe, der durch den Abend fhrt, vorgestellt. Bei einem Meet & Greet haben die Besucher die Mglichkeit Fragen an die Leihgeber zu stellen. Weitere Informationen und Tickets zu der Veranstaltung sind auf der Internetseite der Technik Museen Sinsheim Speyer zu finden: www.technik-museum.de