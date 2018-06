Buchtipp: Apollo, Italia & Indra

Dieses Buch ist die ultimative Biographie von Frank Reisner und seiner unglaublichen Sportwagenfirma Intermeccanica – verantwortlich fĂŒr einige der schönsten Sportwagen, die je gebaut wurden. Frank Reisner, ein in Ungarn geborener kanadischer Chemieingenieur, hat eine jugendliche Leidenschaft fĂŒr Autos zu einem der berĂŒhmtesten Kleinserien-Sportwagenbauunternehmen der Welt gemacht. Von bescheidenen AnfĂ€ngen im Automobilmekka Turin in Italien in den 1960er bis in die 1970er Jahre konzipierte, konstruierte und produzierte Intermeccanica ein Dutzend verschiedener Modelle, die die Automobilwelt erschĂŒtterten und in Museen und Sammlungen von Europa bis in die Vereinigten Staaten gelangten Staaten nach Japan. Die bemerkenswertesten dieser Modelle sind Apollo, Italia und Indra.

Von dort ging es weiter nach Kalifornien, wo Reisner mit seinem bahnbrechenden Fiberglas-Speedster-Design den Porsche-Replikmarkt revolutionierte, gefolgt vom Roadster RS, den das Unternehmen in seinem Hauptsitz in Vancouver, BC, Kanada produziert.

ISBN: 9781787112537

Intermeccanica – The Story of the Prancing Bull

Verlag: Veloce

Autor: Andrew McCredie