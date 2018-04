Buchtipp: Die Liebe zum Landy

„Landy Love“: Mit diesem JubilĂ€umsbildband feiert der Delius Klasing Verlag eine automobile Legende, die beides ist: ein alter Veteran und ein junger Spund: der Land Rover. Ewig jung ist er, weil er immer wieder erfunden wird. Und ziemlich alt, weil er 1948 das Licht der automobilen Welt erblickte und seit nunmehr sieben Jahrzehnten auf den Straßen der Welt rollt. Und keineswegs nur dort. Ein Allrounder ist er, ein DraufgĂ€nger, ein Springinsfeld, fĂŒr den kein Hang zu steil ist und kein Matsch zu morastig.

Vorhang auf also fĂŒr den Landy, fĂŒr eine gepflegte Geburtstagsparty. Als EntrĂ©e prĂ€sentiert dieser Prachtband eine fulminante Bilderstrecke, die den Jubilar in voller Aktion zeigt. Und dann fahren die Gratulanten auf: Sie kommen aus aller Herren LĂ€nder und erzĂ€hlen die Geschichte „ihres“ Landys. Oder ihrer Landys: die englische Dunsfold Collection umfasst nicht weniger als 40 Exemplare aller Epochen. Es ist eine wahre Weltreise, die ins indische Punjab fĂŒhrt, nach Kalifornien und Kuba, nach Kenia und in die Kalahari. Und zu vielen anderen fernen und auch nahen Orten, wo Landy-Lover ihr TraumgefĂ€hrt hegen und pflegen. Sie bekennen hier ihre ganz persönlichen Liebesgeschichten, die immer auch die Geschichte ihres Landys ist. Und weil die Fahrzeuge alle ganz unterschiedlich alt sind, ist die Weltreise zugleich eine Zeitreise durch die lange Historie dieser unverwĂŒstlichen Marke.

Die Landy-Lover, sie sind so besonders wie ihr Auto: Dr. Heyko Wychodil aus Hamburg war Anwalt, ist Kaffee-Unternehmer und besitzt deren drei. Der schottische Fassadenmaler Mike McDougall verdankt dem Landy viele AuftrĂ€ge und neuen Lebensmut. Karl Gehring ist Punker, Erfinder und alpiner HĂŒttenwirt. Anne Kuntzmann ist elsĂ€ssische Winzerin. Sie alle sind Steinchen in einem Mosaik, das dieser Band zu einem kompletten Landy-Bild fĂŒgt.

Dr. Nadja Kneissler (Hrsg.) „Landy Love“ Since 1948

240 Seiten, 205 Farbfotos, Format 30 x 30 cm, gebunden Euro (D) 59,90 / Euro (A) 61,60 ‱ (ISBN 978-3-667-10687-2) Delius Klasing Verlag, Bielefeld