Buchtipp: Railton – Ingenieur der Geschwindigkeit

Ein neuer Ingenieur trat im Rahmen einer Zeremonie in Großbritannien in die heiligen Hallen der Unsterblichen ein. Es war Reid Antony Railton, der eine spektakulĂ€re Karriere im Dienste der Geschwindigkeit hinter sich hat. „Nach dem Zweiten Weltkrieg“, sagte Autor und Railton-Experte Karl Ludvigsen, „hat Großbritannien oft die Triple Crown of Speed zu Land, zu Wasser und in der Luft gehalten. Railtons Fahrzeuge waren fĂŒr die absoluten Geschwindigkeitsrekorde auf Land und Wasser verantwortlich.“

Die Speedkönige Sir Malcolm Campbell, John Cobb und Goldie Gardner fuhren in Railton-technischem Handwerk zu Ruhm. Autodesigns von seinem Zeichenbrett fĂŒhrten Campbell zu den ersten 250 Meilen pro Stunde und 300 Meilen pro Stunde. „Ohne Reid Railtons unglaublichen Einfallsreichtum, seine Weitsicht und sein Wissen“, sagte Campbells Enkelin Gina Campbell, „hĂ€tte mein großartiger Großvater nie seinen enormen Erfolg erreicht. Genius wird geboren, nicht gebildet, und Railton wurde geboren.“

Bei der Veranstaltung wurde auch Karl Ludvigsens neues Buch „Reid Railton – Man of Speed“ vorgestellt. Ihm schlossen sich die Tochter des Ingenieurs, Sally Railton Joslin, und zwei treibende KrĂ€fte von Britains neuestem Landgeschwindigkeits-Herausforderer, dem Bloodhound SSC: Projektdirektor Richard Noble und dem Chef-Aerodynamiker Ron Ayres an.

Das Buch von EVRO Publishing umfasst die Karriere von Railton (1895-1977) in zwei BĂ€nden und 840 Seiten mit 1.000 Abbildungen. „Wir sind stolz darauf, Karls neueste Arbeit zu veröffentlichen“, sagte Evro-Vorsitzender Eric Verdon-Roe. „Wir hoffen, dass dies einen großen Beitrag dazu leisten wird, Railton als einen der grĂ¶ĂŸten Ingenieure unserer Nation bekannt zu machen.“