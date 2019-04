Bugatti T57

Der Bugatti Type 57, auch T57 genannt, wurde von 1934 bis 1940 nur mit rund 700 Exemplaren gebaut. Es war ein vllig neues Designkonzept von Jean Bugatti, dem Sohn von Firmengrnder Ettore Bugatti. Wie auch die Modelle Type 50 und Type 55 tragen auch die Type 57 Modelle seine Handschrift.

Der Type 57 ist mit einem herausragenden Motor ausgestattet. Der Reihen-Acht-Zylinder Motor mit 3,2 Litern Hubraum und 135 PS bei 5400 U/min ist uerst laufruhig. Es wird sogar behauptet, dass eine hochkant aufgestellte Mnze auf dem Zylinderkopf sogar bei laufendem Motor stehen bleibt.

Mit seinen 135 PS erreicht dieses Modell eine durchschnittliche Reisegeschwindigkeit von 160 km/h. Fr die damalige Zeit eine beachtliche Leistung. Wie damals blich, wurde auf Fahrwerk und Motor eine individuelle Karosserie gesetzt, die sich der Eigentmer selbst aussuchte. Die wohl bekannteste Karossrie des T57 Modells ist die Atalante Karosserie. Die Karosserie dieses gezeigten Modelles stammt aus dem Ahuse von Karossier Gangloff aus Colmar und wurde 1934 an einen prominenten Kufer ausgeliefert. Wie bei allen Bugattis prgt schlichte Eleganz das Fahrzeug.

Einzig der typische hufeisenfrmige Khlergrill prunkt an der Front des Fahrzeugs. Die tiefere Schnheit steckt in den kleinen Details. Ein schnes Beispiel ist das Zentralinstrument, dass in der Mitte des Holzarmaturenbretts zu finden ist. Die Speichenrder sind von Radkappen verdeckt. Ein Element, das zur damaligen Zeit Hochwertigkeit symbolisierte.

Sportlichkeit fr ein zgiges Reisen in Form eines zivilen Tourenwagens vermittelt auch die Linie der Karosserie.