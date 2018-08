Bulli Summerfestival

Im vergangenen Jahr kamen rund 1.000 Fahrzeuge aus allen möglichen Regionen Europas. An diesem Wochenende wird in Wolfsburg wieder gefeiert und die Camper stehen hoch im Kurs, denn das zweite „Bulli Summerfestival“ findet statt. Das VeranstaltungsgelĂ€nde Allerpark liegt direkt am Allersee mit eigenem Sandstrand. FĂŒr alle Camper-Bullis also ideal. Volkswagen Nutzfahrzeuge unterstĂŒtzt das Bulli-Treffen und zeigt Campingbusse aller sechs Modellgenerationen. Im Mittelpunkt steht der T3 California, der als erstes den Namen fĂŒr die Reisemobile aus Hannover erhielt und 30 Jahre alt geworden. Damit ist er nun als Oldtimer mit H-Kennzeichen zulassungsfĂ€hig.

Wer sich fĂŒr die Restauration eines Bullis interessiert, Rat oder den automobile Erfahrungsaustausch sucht, dem steht am gesamten Wochenende das Team von Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer zur VerfĂŒgung. VerstĂ€rkung bekommen die Experten aus dem Nutzfahrzeug-Werk Hannover auf dem Stand zudem von den Mitgliedern der Gemeinschaft „Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer Aktiv“ – kurz VWNO aktiv. Es sind Fachleute, die frĂŒher unter anderem als Ingenieure fĂŒr VW tĂ€tig waren und heute im Ruhestand sind. FĂŒr TagesgĂ€ste ist der Eintritt zum FestivalgelĂ€nde kostenfrei. Auf den BĂŒhnen gibt es verschiedene Showprogramme (Hedaliner ist der deutsche Songwriter „Pohlmann“ mit Band). Wer mit seinem Bulli im Summercamp ĂŒbernachten will, muss einen Stellplatz buchen. Besucher und Teilnehmer können zudem Beachvolleyball spielen, Wakeboarden oder im Hochseilgarten des Allerparks klettern. Die schönsten Bullis aller Generation werden in mehreren „Show & Shine“-Wettbewerben vorgestellt und ausgezeichnet.